Laura Cardoso morreu na noite desta última segunda-feira (17), aos 98 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais.
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Através do seu Instagram oficial, Fernando Faria, bisneto da atriz, revelou que a atriz veterana estava em sua casa, em São Paulo, e que morreu de causas naturais.
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"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", escreveu o perfil.
Laura Cardoso será velada na manhã desta terça (18), no Funeral Home, na capital paulista. A cerimônia começa às 8h e está prevista para terminar às 14h. O velório não será aberto ao público.
O texto Laura Cardoso: causa da morte da atriz de 98 anos é revelada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.