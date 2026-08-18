Zezé Di Camargo compra jatinho milionário para celebrar os 64 anos

Zezé Di Camargo celebra a aquisição de seu novo jatinho executivo, presente de aniversário - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zezé Di Camargo completou 64 anos na segunda-feira, 17, e se presenteou com um jatinho executivo. O cantor comprou um Cessna 525 CitationJet CJ2+, que pousou em Avaré, no interior de São Paulo, onde ele comemorou a data com a família.

A chegada da aeronave foi registrada por Graciele Lacerda, mulher do sertanejo. "O aniversariante chegou", disse ela ao filmar o avião pousando. Depois, publicou imagens de Zezé admirando o novo bem e brincou: "Namorando o avião novo que acabou de comprar".

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Segundo plataformas especializadas na compra e venda de jatos executivos, modelos do Cessna 525 CitationJet CJ2+ produzidos entre 2006 e 2014 podem custar entre R$ 14 milhões e R$ 30 milhões. O valor varia conforme o ano de fabricação e as horas de voo.

O jatinho comporta de seis a oito passageiros e alcança uma velocidade de cruzeiro de cerca de 764 km/h. A cabine possui assentos de couro, iluminação de LED e ar-condicionado.

Aniversário em família

Em Avaré, Zezé passou o dia com familiares na piscina. A celebração contou com bolo e "Parabéns".

As filhas Wanessa Camargo, de 43 anos, Camilla Camargo, de 40, e Clara, de um ano, participaram da comemoração. Alguns dos netos, entre eles José Marcus Buaiz e Julia, também estiveram no local, assim como Bruno Bevan, namorado de Wanessa.

O cantor também é pai de Igor Camargo, que recentemente se tornou pai de uma menina. Ele não apareceu nas comemorações.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.