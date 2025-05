Denilson fala sobre relação com os cunhados, Zezé Di Camargo e Luciano

Denilson abriu o coração sobre o relacionamento com a família da sua esposa, Luciele Camargo. O ex-jogador de futebol está prestes a completar 15 anos de casamento com a atriz e irmã da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano.

Leia também: Preta Gil volta a ser internada para fazer exames em hospital de São Paulo

Em entrevista ao jornal O Globo, o atual comentarista da Globo detalhou sobre como é o contato com os artistas, e relembrou o início do relacionamento com ela. "Zezé Di Camargo eu já conhecia porque ele torce para o São Paulo, mas, quando entrei para a família Camargo, o contato que eu tinha amigável passou a ser mais ríspido porque comecei a namorar a irmã", iniciou ele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Eles começaram a me tratar não como a celebridade do futebol, mas como um cara que estava envolvido com a Luciele. Queriam saber quais intenções eu tinha com ela. Isso me chamou a atenção por conta do cuidado, respeito e amor deles por ela", declarou Denilson, que não poupou elogios à família Camargo.

Leia também: Met Gala 2025: veja os looks das estrelas

"Eu vi uma família muito bacana quando você começa a conviver. Um dos pontos mais importantes da minha relação com eles é que nos identificamos com os valores. A relação com eles é maravilhosa. Temos um convívio bem transparente", disse o ex-jogador.