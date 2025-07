Zezé Di Camargo se desespera com sonho e manda buscar Graciele de jatinho

Graciele Lacerda surpreendeu os seguidores ao relatar um episódio curioso envolvendo o marido, Zezé Di Camargo, e a filha do casal, a pequena Clara, de apenas seis meses. Segundo a influenciadora, ela precisou embarcar às pressas com a bebê após o cantor sertanejo ter um pesadelo.

Zezé, que estava em Goiânia cumprindo compromissos profissionais, teria ficado tão abalado com o sonho que decidiu mandar um jatinho particular para buscar Graciele e Clara. "Me ligou assustado de manhã porque sonhou comigo e falou para eu vir, e mandou um avião buscar", contou Graciele nos Stories do Instagram.

Graciele também publicou registros do momento ao lado da filha, que roubou a cena com um look delicado: vestidinho com blusa de manga longa, sapatinhos e uma tiara com laço. Já a mamãe apostou em um visual despojado com cropped, calça jeans e tênis.

"Saindo da rotina. Indo ali rapidinho matar a saudade do papai!!", escreveu a influenciadora na legenda de uma das fotos.

Nas redes sociais, o episódio gerou comentários bem-humorados e reflexivos por parte dos internautas. "Eu é que não posso mandar um jatinho buscar minha família", brincou um seguidor. "Gente rica é outra coisa, não é mesmo?", disse outro. "Esse povo com dinheiro não tem o que fazer, não", criticou mais um.