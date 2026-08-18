Laura Cardoso teve trajetória de mais de 60 anos dedicados ao cinema

Foi em comédias de Geraldo Vietri que Laura Cardoso pavimentou, com as comédias de 1965 O homem das encrencas e Quatro brasileiros em Paris, uma estrada de sucesso no cinema, numa trajetória encerrada no curta Dona Rosinha (2025), que apostou no tema do abandono de idosos.
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Depois de marcante papel que dá pontapé ao drama Terra estrangeira (de 1995, e assinado pela dupla Walter Salles e Daniela Thomas), na pele de uma costureira impactada pelos planos do governo Collor, Laura encarrilhou sucessivos êxitos, tendo vencido a categoria coadjuvante em várias edições do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro: com De onde eu te vejo (filme feito ao lado de Denise Fraga); Do outro lado da rua, em que compartilhou cenas com os colegas Fernanda Montenegro e Raul Cortez, e Copacabana (filme anterior à discussão do etarismo, sob direção de Carla Camurati), no qual Laura integrou elenco com Marco Nanini e Ilka Soares.
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Com o veterano Lima Duarte, Laura Cardoso participou da comédia Lua cheia (1989), dando sequência às participações em Muito gelo e dois dedos d´água (de Daniel Filho, que a dirigiu ainda em Primo Basílio e Chico Xavier), Casa da mãe Joana e Muita calma nessa hora, esse com direito à continuação.
Com teor de drama, Laura participou de Ariella, extraído do universo de Cassandra Rios; esteve em Corisco, o diabo loiro (1969), e venceu prêmios como o de melhor atriz no Festival de Recife pelo dramático filme com atmosfera incestuosa Através da janela (que, em 2001, a fez distinguida pela Associação Paulista dos Críticos de Arte) e, no curta No bar (2000), que a rendeu prêmio no Festival do Ceará, e foi exibido no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Em 2023, Laura Cardoso foi o nome que acompanhou Léa Garcia no troféu Oscarito conferido pelo Festival de Gramado.