Laura Cardoso: relembre a trajetória e os papéis marcantes da atriz

Entre os papéis que ficaram marcados na trajetória da atriz, estão Isaura, mãe de Ruth e Raquel em Mulheres de Areia (1993), e Guiomar, de A Viagem (1994) e Carmem em Chocolate com Pimenta. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A atriz Laura Cardoso morreu na noite desta segunda-feira (17/8), aos 98 anos. Uma das pioneiras da televisão brasileira, a artista teve uma carreira de mais de sete décadas e se tornou um dos grandes nomes da dramaturgia nacional.

Nascida em 1927, no bairro do Bixiga, São Paulo, Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni era filha de imigrantes portugueses. Ela iniciou a carreira artística aos 15 anos, no rádio teatro, e posteriormente se tornou uma das pioneiras da TV brasileira.

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Ao longo da carreira, acumulou mais de 100 trabalhos e participou de mais de 60 novelas em emissoras como Tupi, Excelsior, Record, Cultura e Globo. Em 1952, Laura estreou no programa Tribunal do Coração, da recém-inaugurada TV Tupi. Na TV Globo, onde estreou em 1981, na novela Brilhante, Laura construiu uma das trajetórias mais longevas da emissora.

Entre os papéis que ficaram marcados na trajetória da atriz, estão Isaura, mãe de Ruth e Raquel em Mulheres de Areia (1993), e Guiomar, de A Viagem (1994) e Carmem em Chocolate com Pimenta. A atriz também se destacou como a vilã Dona Sinhá em Sol Nascente e a matriarca Donana em Pão, Pão, Beijo, Beijo.

Outros destaques da carreira de Laura Cardoso incluem as personagens Caetana na novela O Outro Lado do Paraíso, Laksmi Ananda em Caminho das Índias e Doroteia, em Gabriela. Em 2019, a artista fez uma participação na novela A Dona do Pedaço.

No teatro, ela encenou em A Última Sessão, em 2014, peça escrita e dirigida por Odilon Wagner, onde ela era a protagonista do elenco.

Além da televisão e teatro, a atriz também teve uma carreira de destaque no cinema, com mais de 20 filmes. Entre os filmes de destaque estão Terra Estrangeira (1995) e Através da Janela (2000). Pelo segundo trabalho, recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Miami. Laura também trabalhou com dublagem, e na década de 1060, emprestou sua voz à personagens Netty, de Os Flintstones.

Em 2025, Laura lançou o curta-metragem Dona Rosinha, em que interpreta a personagem-título. Na trama, ela vive uma idosa abandonada pela filha e acolhida por uma nova família.

A artista também recebeu importantes prêmios ao longo da carreira. Entre eles estão o Prêmio Shell de Teatro, em 1990 e 1993, a Ordem do Mérito Cultural, em 2006, e o Troféu APCA de Melhor Atriz por sua atuação como Sinhana no remake de Irmãos Coragem, em 1995.

Laura Cardoso deixou duas filhas, três netos e um bisneto. Ela morreu de causas naturais em sua casa, em São Paulo.