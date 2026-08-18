Gloria Menezes estrelou único filme brasileiro ganhador da Palma de Ouro

Baseado na obra homônima do dramaturgo Dias Gomes, o longa levou o cinema brasileiro ao cenário internacional - (crédito: Divulgação)

A estreia de Glória Menezes no cinema marcou um dos capítulos mais importantes da história do cinema brasileiro. Em “O Pagador de Promessas”, lançado em 1962 e dirigido por Anselmo Duarte, a atriz interpretou Rosa, mulher de Zé do Burro, personagem vivido por Leonardo Villar. O filme conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes naquele ano e permanece, até hoje, como a única produção brasileira a receber o principal prêmio do festival francês.

Baseado na obra homônima do dramaturgo Dias Gomes, o longa levou o cinema brasileiro ao cenário internacional. A participação de Glória Menezes marcou o início de uma trajetória que, nas décadas seguintes, faria dela um dos nomes mais conhecidos da televisão e da dramaturgia nacional.

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Na história, Rosa acompanha o marido em uma jornada motivada por uma promessa feita a Santa Bárbara. A personagem interpretada por Glória integra o núcleo central do filme, que aborda conflitos entre fé, poder e intolerância a partir da trajetória de Zé do Burro.

Uma estreia com repercussão internacional

No ano seguinte, o filme também se tornou o primeiro longa sul-americano indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, atualmente chamado de Melhor Filme Internacional. A atuação de Glória Menezes também foi reconhecida. Pelo trabalho como Rosa, a atriz recebeu prêmios de Melhor Atriz, entre eles no Festival de Cinema de Curitiba.

O reconhecimento do filme atravessou as décadas. Em novembro de 2015, “O Pagador de Promessas” foi escolhido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema como o nono melhor longa-metragem brasileiro de todos os tempos.

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Da estreia ao posto de primeira-dama da TV

Glória Menezes começou a carreira artística no fim dos anos 1950 e se tornou uma das pioneiras da televisão brasileira. Ao longo da trajetória, protagonizou personagens marcantes e participou de novelas que ajudaram a consolidar a teledramaturgia no país.

Considerada uma das grandes damas da televisão, a atriz também entrou para a história ao protagonizar uma novela diária, em um período em que o formato ainda começava a se estabelecer no Brasil.

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A carreira iniciada com uma produção de reconhecimento internacional se estendeu por décadas e transformou Glória Menezes em um dos rostos mais conhecidos da dramaturgia brasileira.

A atriz morreu na tarde desta terça-feira (18/8), aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família.