Angélica lamenta morte na família e faz despedida emocionante

Angélica falou sobre a trajetória de Obama e destacou o carinho que ele recebeu ao longo dos anos - (crédito: Reprodução/Instagram)





A apresentadora Angélica emocionou os seguidores nesta terça-feira (18/8) ao compartilhar uma despedida nas redes sociais. Ela lamentou a morte de Obama, animal de estimação da família, e relembrou momentos especiais vividos ao lado dele.

Em uma publicação acompanhada de registros do animal, Angélica falou sobre a trajetória de Obama e destacou o carinho que ele recebeu ao longo dos anos. Segundo a apresentadora, ele enfrentou um período delicado antes de morrer, mas permaneceu sendo um companheiro querido pela família.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nosso amigão Obama partiu… Lutou tanto, tanto… Um guerreiro, sempre feliz e pronto para nos dar amor, escreveu Angélica na homenagem.

Angélica relembra momentos ao lado de Obama

A apresentadora também contou que Obama chegou à família de uma maneira especial. Segundo ela, o animal foi presente de fãs que conheciam seu carinho pelos animais e acreditavam que a chegada dele traria ainda mais alegria para a casa.

Angélica recordou algumas das características e manias de Obama e descreveu o período em que estiveram juntos como uma coleção de boas lembranças. Entre os momentos citados por ela estavam as viagens e os passeios próximos ao mar.

Ele foi muito feliz e me fez muito feliz também. Foram tantas aventuras… Ele amava viajar, entrar no mar, comer, comer e comer mais um pouco!, contou.

Em tom bem-humorado, a apresentadora ainda mencionou algumas peculiaridades do companheiro. Ela brincou que Obama tinha problemas de visão, mas afirmou que isso não diminuía a maneira como ele demonstrava afeto.

Despedida emocionou a apresentadora

Ao falar sobre a perda, Angélica deixou evidente o impacto que a ausência de Obama provocou na família. A apresentadora afirmou que prefere imaginar que o animal reencontrou outros companheiros que fizeram parte de sua história.

Na homenagem, ela citou Ziggy, Berê, Pupu e Lora, além de Bambam, lembrado de maneira especialmente carinhosa. A recordação mostra que a família já conviveu com outros animais de estimação ao longo dos anos.

Dói… Dói muito. Mas quero que você descanse, meu amor. Você foi muito amado. E continuará sendo, para sempre. Te amamos muito, declarou Angélica.

Relação com animais

A despedida de Obama também revelou um pouco da relação afetiva de Angélica com os animais que fazem ou fizeram parte de sua família. Ao longo da homenagem, a apresentadora destacou não apenas a companhia proporcionada pelo animal, mas também as memórias construídas durante os anos de convivência.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que se solidarizaram com a apresentadora e deixaram mensagens de carinho diante do momento de luto.

Para Angélica, a despedida representa a ausência de um integrante querido da família, mas também a permanência das lembranças dos momentos compartilhados.