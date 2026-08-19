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Antes da estreia na Netflix, vídeos de GTA VI vazam nas redes

Vazamento de conteúdo sobre o jogo ganhou tração nas redes sociais por conta da curiosidade dos fãs

Evento exclusivo que revelaria jogabilidade do título foi ofuscado por vazamentos que sairam na frente. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)
Evento exclusivo que revelaria jogabilidade do título foi ofuscado por vazamentos que sairam na frente. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)

O tamanho de Grand Theft Auto VI é igualmente proporcional à curiosidade dos fãs em torno de como será o jogo final, tanto que a empresa resolveu fazer o grande anúncio da jogabilidade do título em um evento especial da Netflix. O evento pode ter o suspense arruinado nesta terça-feira (18/8), já que ocorreu um vazamento que mostra a jogabilidade do título.

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No X, circulam três vídeos, com o mais recente tendo sido publicado na manhã desta quarta-feira (19/8). Todos eles trazem o protagonista do título, Jason Duval, em alguma atividade no estado de Leonida. O primeiro vídeo mostra Jason na varanda da casa apresentada no segundo trailer do jogo e, em seguida, ele desce da varanda até o térreo para praticar lances livres de basquete.

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O segundo traz o personagem dirigindo no trânsito até ser acertado por um carro, os dois brigam, Jason pega uma ferramenta no chão e mata o NPC. E o mais recente traz o personagem dirigindo à noite, entrando em uma propriedade privada e brigando com alguns policiais do local. O vídeo ainda mostra um pouco das mecânicas de tiro do título e encerra com uma cinemática de Jason e Cal em um barco. Fora o material de vídeo, o mapa do jogo mostrando as principais localidades também apareceu nas redes sociais e muitos fãs finalmente tiveram o vislumbre do tamanho do cenário do título.

A Rockstar Games tem se esforçado para derrubar os registros das redes sociais, já que é inegável, devido a toda estética familiar que GTA possui, que os vídeos são verdadeiros. O hacker ainda disse em um pronunciamento na terça-feira (17/8) que pretende continuar vazando o material até que a Rockstar se desculpe por não lançar uma versão física do jogo e que atua em “nome de todos os gamers”.

Originalmente, o plano da gigante dos games era que o título fosse apresentado em um evento exclusivo no streaming da Netflix em 27 de agosto às 14h (horário de Brasília). O prometido na prévia é que os jogadores veriam um olhar estendido que mostraria mais detalhes do jogo.

GTA VI está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games, e atualmente, o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leônida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 19/08/2026 12:31
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