Musical Miraculous Ladybug convida as crianças ao universo da personagem

O espetáculo Miraculous Ladybug: o show musical chega ao palco do Teatro UNIP neste final de semana - (crédito: Divulgação)

Maria Carolina*—O espetáculo Miraculous Ladybug: o show musical chega ao palco do Teatro UNIP no sábado (22/8) e no domingo (23/8) para apresentações em quatro sessões. No sábado (22/8), o público poderá prestigiar as apresentações às 15h e às 18h e no domingo (23/8), as sessões serão às 11h e às 15h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.



Leia também: Daphne Bozaski e Gabriela Medvedovsky renovam parceria, agora no teatro

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A apresentação traz para o holofote o universo de Miraculous Ladybug com a promessa de transportar crianças, adolescentes e adultos para as aventuras dos personagens que conquistaram fãs ao redor do mundo. O musical conta com diferentes linguagens artísticas para envolver o público, dança, música, figurinos e efeitos visuais são alguns dos principais artifícios utilizados na produção.



Leia também: Popular, premiada e de raras aparições: assim foi Glória Menezes na telona

Isabella Daneluz, intérprete de Marinete, uma das personagens centrais da trama, chega à capital brasileira com desenvoltura e assume uma das fases mais especiais de sua trajetória profissional. Com a produção teatral centrada em trazer uma vivência dinâmica para os palcos, o espetáculo permite que a plateia de diferentes idades possa acompanhar os personagens para além das telas.

Serviço



Miraculous Ladybug: O Show Musical

Sábado (22/8) às 15h e às 18 e domingo (23/8), às 11h e às 15h, no Teatro UNIP Brasília (SGAS 913, Brasília, Distrito Federal).

Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel*