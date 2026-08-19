Filha de Stênio Garcia fala sobre afastamento do pai e lamenta conflito

Filha de Stênio Garcia revela anos sem contato com o pai e lamenta briga na Justiça - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gaya Piovesan, uma das filhas de Stênio Garcia, abriu o jogo sobre a atual relação conturbada com o pai, em meio ao processo judicial movido pelo ator contra as herdeiras, em virtude da disputa por um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal Extra, a filha do veterano contou que ela e sua mãe, Clarice Piovesan, romperam contato com ele há anos. "Desde que meu pai contraiu caxumba, em 2016, e perdeu parte da audição, a gente passou a depender da esposa dele para fazer contato. Começamos a ter dificuldades, até para saber sobre a saúde dele. Fui ficando chateada, mas achei que era uma escolha dele viver assim", explicou.

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"Com as ligações de cobrança em 2023, propomos: "Vamos sentar e conversar sobre a situação da mamãe?". Vieram as recusas. A esposa do meu pai sempre dizia que por saúde, ele poderia passar mal", relembrou a filha de Stênio Garcia. "Era para conversarmos apenas com advogados. Começamos a não ter diálogo. Imagine como é para uma filha ouvir que seu pai não vai conversar com você?", questionou Gaya Piovesan.

Em outubro de 2025, veio o processo de Stênio Garcia, e, consequentemente, o rompimento do contato. "É triste ver acusações caluniosas. Muito difícil. Mas queria encontrar meu pai. A gente pede por isso o tempo todo e não conseguimos. Por que transformaram em uma guerra? Por que insistem nesse discurso? Não tenho raiva do meu pai, mas também dá pena ver essas falas", lamentou a filha.

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