Filha de Stênio Garcia fala sobre afastamento do pai e lamenta conflito

Gaya Piovesan, uma das filhas de Stênio Garcia, abriu o jogo sobre a atual relação conturbada com o pai, em meio ao processo judicial movido pelo ator contra as herdeiras, em virtude da disputa por um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
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Em entrevista ao jornal Extra, a filha do veterano contou que ela e sua mãe, Clarice Piovesan, romperam contato com ele há anos. "Desde que meu pai contraiu caxumba, em 2016, e perdeu parte da audição, a gente passou a depender da esposa dele para fazer contato. Começamos a ter dificuldades, até para saber sobre a saúde dele. Fui ficando chateada, mas achei que era uma escolha dele viver assim", explicou.
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"Com as ligações de cobrança em 2023, propomos: "Vamos sentar e conversar sobre a situação da mamãe?". Vieram as recusas. A esposa do meu pai sempre dizia que por saúde, ele poderia passar mal", relembrou a filha de Stênio Garcia. "Era para conversarmos apenas com advogados. Começamos a não ter diálogo. Imagine como é para uma filha ouvir que seu pai não vai conversar com você?", questionou Gaya Piovesan.
Em outubro de 2025, veio o processo de Stênio Garcia, e, consequentemente, o rompimento do contato. "É triste ver acusações caluniosas. Muito difícil. Mas queria encontrar meu pai. A gente pede por isso o tempo todo e não conseguimos. Por que transformaram em uma guerra? Por que insistem nesse discurso? Não tenho raiva do meu pai, mas também dá pena ver essas falas", lamentou a filha.
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