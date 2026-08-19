Daphne Bozaski e Gabriela Medvedovsky renovam parceria, agora no teatro

Após o sucesso como a vilã Lucélia em Três Graças, Daphne Bozaski retornou aos palcos, no Teatro Tucarena, em São Paulo, com Pergunte alguma coisa, novo texto de Gustavo Pinheiro, no qual divide a cena com Gabriela Medvedovsky, que viveu a Juquinha na novela.



A montagem marca o primeiro encontro das duas atrizes no teatro, após trabalhos conjuntos em Malhação – Viva a diferença, As Five e, mais recentemente, a novela de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Com direção de Guilherme Gobbi e interlocução artística de Debora Lamm, o espetáculo discute os limites entre as relações humanas e os impactos da tecnologia no cotidiano.

“Quando Gustavo e Guilherme nos chamaram para essa peça, pensei: ‘É sobre isso!’. Esse projeto me instiga, traz de uma maneira bem escrita e com uma boa dose de bom humor temas que me atravessam. Que oportunidade boa criar com esses artistas que tanto admiro. Mais uma vez, estarei com a Gabi Medvedovsky, essa amiga e também parceira de tantos projetos”, comemora Daphne.