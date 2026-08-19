Alice Wegmann revela estreia de carreira internacional: "Sempre quis"





Alice Wegmann abriu o coração sobre as expectativas pela exploração da sua carreira a nível internacional. A atriz, que está longe das telinhas desde que integrou o elenco do remake de Vale Tudo (2025), se prepara para estrelar um filme na Itália, produzido inteiramente na língua italiana.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista fez um balanço da trajetória profissional e fala da expectativa para os próximos passos. "Conheci todas as regiões do Brasil com o meu trabalho. Vou também para fora do Brasil, falar em outra língua", adiantou.

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"Sempre quis"

"Tem um projeto internacional chegando. Isso para mim é muito simbólico. Só saí daqui depois que rodei esse país inteiro", declarou Alice Wegmann. "É muito diferente para mim, sempre quis atuar em outra língua. A ideia era atuar em inglês, agora estou aprendendo italiano para poder falar nesse projeto. É uma grande novidade e um desafio muito grande, que vem com essa ideia de construir carreira a longo prazo", explicou.

A atriz, conhecida por diversos trabalhos na TV, refletiu sobre a importância de recomeçar no meio artístico. "Também é um tapinha no ego, sabe? Tipo: ‘Ó, querida, você não sabe nada ainda, vai estudar?’. Estou lá fazendo minhas três aulas [de italiano] por semana. Depois de um sucesso como Vale Tudo, é muito importante a gente dar essa acalmada, que tem muito para aprender ainda", disse.