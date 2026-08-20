Deborah Secco garante que Bruna Surfistinha 2 está melhor que o primeiro filme: "Surpreendente" - (crédito: Reprodução/Instagram Deborah Secco)

Deborah Secco adiantou detalhes inéditos sobre Bruna Surfistinha 2, sequência do filme lançado em 2011, que conta a história de uma garota de programa que se tornou celebridade.

Em entrevista ao portal Gshow, a atriz contou que as filmagens da sequência começaram em novembro do ano passado, em São Paulo, e o filme deverá estrear no início de 2027, logo após o Carnaval.

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"Surpreendente"

O primeiro foi bem legal, mas esse segundo está muito surpreendente. Tenho mostrado para alguns amigos e todos gostam mais do dois do que do um. É a certeza de que deu certo e era o que queríamos, adiantou Deborah Secco.

Bruna Sufistinha 2 é baseado no livro O que Aprendi com Bruna Surfistinha (2006). Nele, Raquel Pacheco, nome verdadeiro da ex-garota de programa, narra algumas experiências sexuais peculiares, como a que teve com um apresentador de TV, ou a que envolve um jogador de futebol que ficou chateado por não ter sido reconhecido por ela.

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