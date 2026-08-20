Maíra Cardi confronta Nigro após fala sobre ricos só tomarem água com gás

Conversa entre Thiago Nigro e Maíra Cardi chamou a atenção dos internautas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma conversa entre Thiago Nigro e Maíra Cardi durante um tour pela mansão do casal, localizada em uma fazenda, chamou a atenção dos internautas e rapidamente repercutiu nas redes sociais. O assunto começou de maneira aparentemente trivial, mas uma declaração do empresário sobre água com gás acabou provocando uma série de reações.

Durante o passeio pelo imóvel, Thiago contou que costuma oferecer água aos convidados em reuniões e perguntou se a pessoa prefere a bebida com ou sem gás. Segundo ele, haveria uma preferência entre pessoas mais ricas.

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"Os mais ricos pedem com gás", afirmou o empresário.

Maíra, então, apresentou uma explicação para o hábito. "É porque eles não sabem o mal que faz", declarou. A fala abriu espaço para uma provocação de Thiago, que questionou a esposa sobre o que ela escolheria entre saúde e dinheiro.

"Você prefere ser pobre e saudável ou prefere ser rico com o esôfago não sei como?", perguntou ele.

Sem hesitar, Maíra respondeu: "Pobre e saudável". Assista ao vídeo aqui.

Thiago Nigro, o Primo Rico, alega que ricos só tomam água com gás e pobres só tomam água sem gás.

Até a sua esposa Maira Cardi achou a fala problemática. pic.twitter.com/vHosKUdxJ5

Fala repercute nas redes sociais

O trecho da conversa rapidamente passou a circular nas redes sociais e gerou comentários de internautas. Parte do público ironizou a associação feita por Thiago entre riqueza e o consumo de água com gás, enquanto outros questionaram a afirmação de Maíra sobre os supostos efeitos da bebida.

"Eu sendo pobre e gostando de água com gás", brincou uma internauta.

"Prefiro continuar pobre então", escreveu outro usuário.

Também houve quem aproveitasse a situação para fazer piada com o casal. "Casal mais imbecil do mundo, o idiota fala para não investir em compra de casa, e construiu uma mansão, agora até na água esse verme se mete", comentou um internauta.

Outro usuário ironizou a situação ao dizer que passaria a comprar ainda mais água com gás: "Hoje eu vou mandar entregar um caminhão de água com gás aqui no bairro".

As declarações também provocaram debates sobre os hábitos associados às diferentes classes sociais. Alguns internautas lembraram que água com gás é consumida normalmente em diferentes países e que a preferência pela bebida não estaria necessariamente relacionada à condição financeira.

Apesar da repercussão, o trecho ganhou destaque principalmente pelo contraste entre a pergunta de Thiago e a resposta direta de Maíra, que resumiu sua escolha em uma frase: "Pobre e saudável".

O texto Maíra Cardi confronta Thiago Nigro após fala polêmica sobre ricos só tomarem água com gás: Pobre e saudável foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.