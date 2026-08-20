Black Myth: Zhong Kui ganha prévia de 15 minutos com muita ação

O jogador deve assumir Zhong Kui em sua jornada para se tornar um mestre da artes místicas. - (crédito: Reprodução/ Game Science)

O próximo jogo da Game Science, estúdio por trás de Black Myth: Wukong, Black Myth: Zhong Kui ganhou um trailer surpresa na noite desta quarta-feira (19/8), com 15 minutos dedicados à jogabilidade do título.

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A prévia traz um protagonista humano treinando com um mestre. Juntos, eles navegam para outro lugar e , na viagem, o homem velho morre e o jovem se vê cercado de demônios, utilizando suas habilidades para avançar no meio da floresta. O título divide muitas referências do seu antecessor, com um combate fluido, esquivas precisas, magias e até convocação de espíritos aliados. As lutas também parecem mais espontâneas com movimentos naturais e cinemáticos que Wukong. Uma das magias é mostrada incendiando a floresta e dando a habilidade de fogo para a espada do protagonista, assim como, uma habilidade de raio que torna a lâmina elétrica.

Black Myth: Zhong Kui é um rpg de ação de um jogador inspirado na mitologia chinesa e assim como Wukong recontou de forma única os acontecimentos - e pós-acontecimentos - da história do Rei Macaco. O novo título vai tomar de inspiração na lenda para contar os eventos da trama. Ainda não há nada confirmado, mas o jogador deve assumir Zhong Kui em sua jornada para se tornar o Rei dos Fantasmas, saindo da forma humana para uma deidade. No site da Game Science, a empresa deixou um breve trecho sobre a lenda do caçador de fantasmas:

“Segundo a lenda, Zhong Kui era um dos maiores eruditos nos exames imperiais da Dinastia Tang. Quando foi se encontrar com o imperador para sua nomeação, ele ficou repugnado com sua aparência feroz, com sobrancelhas grossas, olhos grandes e feições extremamente feias, e o expulsou do salão dourado. Em sua fúria, Zhong Kui bateu a cabeça contra as colunas do palácio e morreu. Após sua morte, estranhos incidentes ocorreram continuamente na corte. O imperador sonhava com fantasmas tentando capturá-lo e, em seu terror, quem vinha em seu socorro era ninguém menos que Zhong Kui. Assim, o imperador nomeou Zhong Kui postumamente como o "Juiz Expulsor do Mal", confiando-lhe a importante tarefa de "afugentar fantasmas e demônios, dissipar espíritos malignos e purificar a energia demoníaca.

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Mais tarde, o Rei do Inferno também o nomeou como o "Grande Marechal que Expulsa o Mal e Pacifica Fantasmas", concedeu-lhe uma espada de bronze e ordenou que viajasse pelo mundo para matar demônios e eliminar o mal.

Ele também designou dois generais da injustiça e da queixa para auxiliá-lo na eliminação de demônios. Até hoje, embora as origens e a vida de Zhong Kui permanecem um mistério, por meio da criação e transmissão de pinturas, histórias, romances e óperas ao longo dos séculos, sua imagem heroica como caçador de fantasmas e eliminador do mal sobreviveu nos corações do povo, profundamente integrada às crenças e costumes populares".

O fim da prévia ainda mostra o protagonista em vários momentos, encontrando criaturas mitológicas, recebendo uma pintura cerimonial e até andando em cima do tigre do trailer anterior.

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Black Myth: Zhong Kui ainda não tem uma data de lançamento anunciada, nem as plataformas que deve chegar.