Paramount+ x Netflix x Disney+: qual vale mais a pena em 2026

Escolher um serviço de streaming em agosto de 2026 virou uma tarefa complexa - (crédito: Freepik/Reprodução)

Escolher um serviço de streaming em agosto de 2026 virou uma tarefa complexa, com catálogos robustos e preços variados competindo pela sua atenção, especialmente após um ano de reajustes significativos em todo o setor. Para ajudar na decisão, analisamos o que Paramount+, Netflix e Disney+ oferecem de melhor neste momento, considerando seus pontos fortes e para qual tipo de público cada um se encaixa melhor.

Quanto custa cada plataforma?

Paramount+: Os planos vão de R$ 34,90 (Padrão) a R$ 44,90 (Premium) por mês. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Netflix: Oferece opções que começam em R$ 20,90 (Padrão com anúncios), passando por R$ 44,90 (Padrão) e chegando a R$ 59,90 (Premium) mensais.

Disney+: Seus valores mensais variam, partindo de aproximadamente R$ 27,90 (com anúncios) até R$ 69,90 no plano premium.

A briga pela sua assinatura está mais acirrada do que nunca, e a escolha ideal depende diretamente do que você procura: lançamentos de séries, variedade de filmes, produções clássicas ou transmissões esportivas ao vivo.

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Paramount+: esportes e séries em alta

O Paramount+ vive um excelente momento, impulsionado por um catálogo que une séries aclamadas como Lioness e Star Trek: Strange New Worlds a um forte apelo esportivo.

Seu grande diferencial, no entanto, é o esporte ao vivo. O serviço é a casa de importantes jogos da Libertadores e de eventos do UFC, atraindo um público que não encontra essa oferta nos concorrentes diretos. O catálogo de filmes também é sólido, misturando clássicos da Paramount Pictures com lançamentos exclusivos.

Netflix: o gigante do volume e variedade

A Netflix continua sendo a aposta segura para quem busca diversidade e um fluxo constante de novidades. Seu principal trunfo é o catálogo gigantesco e rotativo, que garante sempre haver algo novo para assistir, entre filmes, séries, documentários e especiais de comédia de todas as partes do mundo.

A plataforma investe pesado em produções originais que rapidamente se tornam assunto nas redes sociais. Embora não tenha o apelo do esporte ao vivo, sua força está na capacidade de agradar a todos os membros da família com uma interface amigável e planos que se ajustam a diferentes orçamentos, incluindo opções com anúncios.

Disney+: o universo da nostalgia e das franquias

O Disney+ aposta na força de suas marcas exclusivas. Se você é fã do universo Marvel, da saga Star Wars, das animações da Pixar ou dos documentários da National Geographic, não há concorrente. A plataforma centraliza todas as produções desses estúdios, oferecendo um valor inigualável para os aficionados.

Embora seu catálogo de conteúdo geral seja menor que o da Netflix, a profundidade dentro de seus nichos é imbatível. É a escolha perfeita para famílias com crianças, graças ao vasto acervo de clássicos da Disney, e para quem gosta de maratonar sagas inteiras em um único lugar.

Para quem é cada streaming?

Paramount+: ideal para fãs de séries de sucesso e, principalmente, para quem não abre mão de assistir futebol e lutas ao vivo.

Netflix: a melhor opção para quem busca a maior variedade possível de conteúdo, com lançamentos semanais e produções originais de todos os gêneros.

Disney+: indispensável para famílias, fãs de super-heróis, do universo “Star Wars” e das animações clássicas da Disney e Pixar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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