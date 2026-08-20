MC Carol abriu o coração em torno da possibilidade de investir na maternidade. A cantora e atriz, no ar na novela Quem Ama Cuida, da Globo, hoje se sente mais confiante para planejar o futuro.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista contou que a maternidade nunca foi uma prioridade, mas admite que tem refletido sobre a chance de ter filhos no ano que vem. "Eu penso em ser pai, ano que vem eu queria ser pai", brincou.

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Apesar da brincadeira, a cantora justificou que o desejo surge do fato da cobrança e responsabilidade sobre ter filhos terem mais impactos na vida da mulher do que a paternidade na vida do homem. "Queria continuar trabalhando e transformar minha filha numa patricinha: dar presentes, melhor escola, escola bilíngue. Sonho ser pai, dar tudo o que eu não tive, passear e continuar trabalhando", disse MC Carol.

Hoje com menos 65 kg, MC Carol revelou nunca ter pensado tão profundamente sobre o cuidado que exige ter filhos. "Não quero a responsabilidade de botar para dormir, de limpar, de dar banho, etc. Nunca pensei sobre isso, não tenho responsabilidade nem comigo. Mas eu sonho em ser pai, eu queria uma criança com o rosto parecido com o meu, uma criança que me chamasse de papai Brincadeira!!", ironizou.

O texto MC Carol revela sobre planos de maternidade após perder 65 kg foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.