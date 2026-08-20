Festival de Brasília abre inscrições para oficinas de formação audiovisual

Micael Guimarães, um dos realizadores das oficinas que acontecerão durante o Festival de Brasilia de Cinema Brasileiro - (crédito: Divulgação)

O 59° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro será realizado entre os dias 11 a 19 de setembro e contará com oficinas de formação audiovisual. As inscrições para as atividades se encerram no próximo domingo (23/8). As oficinas integram o eixo de formação do festival, voltado à troca de experiências, à qualificação de novos talentos e à ampliação do acesso ao conhecimento no campo audiovisual. A programação reúne cinco oficinas: Crítica em Cinema, Atuação para Cinema: Poéticas e Procedimentos, O Que Pode a Montagem?, Edição de Som para Curtas no DaVinci Resolve e Figurino para Cinema: Acesso, Linguagem e Inserção Profissional.

As atividades propõem diferentes formas de contato com a produção cinematográfica, passando pela análise e escrita sobre filmes, construção da atuação diante das câmeras, processos de montagem e edição, criação sonora e desenvolvimento de figurinos. Ministradas por profissionais como Luiz Joaquim, Noá Bonoba, Karen Akerman, Micael Guimarães e Nina Maria, as oficinas combinam conhecimentos teóricos, exercícios práticos e discussões sobre as etapas de criação de uma obra audiovisual. Além de contribuir para a formação técnica e artística, a programação busca democratizar o acesso ao setor e estimular a inserção de novos profissionais no cinema brasileiro.

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Considerado a mais tradicional e longeva mostra cinematográfica do país, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro será realizado no mês de setembro, reunindo uma programação dedicada à produção e à reflexão sobre o cinema nacional. Em sua 59ª edição, o festival mantém as atividades formativas como parte de sua proposta de fortalecer a diversidade de olhares, práticas e profissionais do audiovisual. As inscrições para as oficinas são gratuitas e estão disponíveis até domingo (23/8), pelo site festcinebrasilia.com.br.

Serviço





Inscrições para as oficinas que acontecerão durante o 59° Festival de Brasília de Cinema Brasileiro.





O evento ocorre dos dias 11 a 19 de setembro. As incrições para cada oficina podem ser realizadas pelo site festcinebrasilia.com.br. de forma gratuita.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco