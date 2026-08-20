Gustavo Ziller lança em Brasília 'Escalando sonhos', sobre subida ao Everest

Gustavo Ziller foi o 26º brasileiro a alcançar o cume do Everest - (crédito: João Pedro Varela)

Um dos poucos brasileiros a chegar ao topo do Monte Everest, Gustavo Ziller lança em Brasília o livro Escalando sonhos: o que senti no topo do mundo, publicado pela Editora Vestígio. O lançamento ocorre na próxima terça-feira (25/8), a partir das 18h30, na Livraria Platô, na Asa Sul, com sessão de autógrafos.

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Mais do que relatar a conquista da montanha mais alta do mundo, a obra acompanha o caminho percorrido por Ziller até chegar aos 8.848 metros de altitude. O livro parte de uma transformação iniciada em 2012, quando o autor recebeu o diagnóstico de burnout e decidiu interromper a rotina profissional ligada ao mercado publicitário e executivo.

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Foi nesse período que o montanhismo entrou em sua vida como uma possibilidade de mudança. Em 2013, Ziller participou de uma expedição ao Campo Base do Annapurna, no Himalaia. Oito anos depois, em 2021, alcançou o cume do Everest, tornando-se o 26º brasileiro a realizar o feito.

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Em Escalando sonhos, no entanto, a chegada ao topo é apenas parte da história. A publicação se concentra, principalmente, no processo necessário para alcançar um objetivo de longo prazo, com foco nos treinamentos, na disciplina, nas renúncias, na reorganização da rotina e nos momentos em que a motivação dá lugar ao cansaço e à dúvida.

“Este livro é sobre entender que podemos sentir, no dia a dia, as mesmas emoções que alguém que alcançou o topo do mundo”, explica Ziller. A obra foi construída a partir dos diários mantidos pelo autor durante as expedições ao Annapurna e ao Everest, além de relatos pessoais.

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Entre os episódios narrados está a experiência na chamada Zona da Morte, região acima dos oito mil metros de altitude, onde as condições extremas tornam a permanência humana especialmente difícil. Para Ziller, a vivência na montanha também ajudou a compreender situações enfrentadas longe dela. “A transformação não nasce da ausência de medo, mas da capacidade de reconhecer limites, aceitar ajuda e sustentar escolhas mesmo quando o caminho deixa de ser claro”, afirma.

Atleta, palestrante, produtor e apresentador, Ziller é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC-MG. Ele apresenta o Canal Off, criou as séries Viver pra valer, da Globo, e 7 Cumes, do Globoplay, além de comandar o Bucket List Podcast. Ao longo de uma década dedicada ao montanhismo, participou de mais de 30 expedições.

Serviço

Lançamento de “Escalando sonhos: o que senti no topo do mundo”



Dia 25 de agosto, às 18h30, na Livraria Platô – CLS 405, Bloco A, Loja 12, Asa Sul. Entrada gratuita. A edição física custa R$67,90 e a digital, R$47,90.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel