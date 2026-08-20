54º Festival de Cinema de Gramado tem programação intensa na reta final

O 54° Festival de Cinema de Gramado se aproxima da reta final, e, nesta quinta-feira (20/8), segue com novas sessões competitivas, debates e homenagens. A programação intensa inclui a entrega do Troféu Kikito de Cristal a Maria Fernanda Cândido e a exibição de produções de cinema, além da presença de Selton Mello, também homenageado com o Kikito de Cristal.

O cronograma traz a exibição de Era uma vez minha primeira vez, adaptação do livro de Thalita Rebouças, na Sessão Juvenil. A autora, a diretora Claudia Castro e a atriz Letícia Braga. O filme chega aos cinemas no dia 17 de setembro.

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Às 14h, Selton Mello participa de uma coletiva de imprensa na Cristais Gramado. O Palácio dos Festivais receberá a quarta sessão da Mostra Competitiva Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos, com a exibição de Morro da Cruz — memória popular, de Crystom Afronário. Uma sessão especial do documentário esportivo Grenal — O maior clássico das Américas acontece às 16h, no Hotel Serra Azul.

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Às 17h, o tapete vermelho será aberto ao público e convidados para a sexta sessão da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros, com Nosso segredo, de Grace Passô. Ainda durante a chegada dos convidados, Maria Fernanda Cândido, de O agente secreto, eterniza suas mãos na Calçada da Fama de Gramado, às 17h30, seguida de Marcelo Serrado, às 17h45.

Às 18h, Maria Fernanda Cândido recebe o Troféu Kikito de Cristal, no Palácio dos Festivais. Às 20h, o Palácio recebe a quarta sessão da Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Brasileiros, com Revelação, de Gabriela I. Gaia, Mulher papaya, de Camila Tarifa, e Maior que a casa toda, de Fabiano Barros e Neto Cavalcanti. A programação se encerra com a quarta e última sessão da Mostra Competitiva de Documentários Brasileiros apresenta Gonzaguinha, da maior liberdade, de Susanna Lira.

Serviço

54º Festival de Cinema de Gramado

Nesta quinta-feira (20/8), a partir das 14h, em Gramado.