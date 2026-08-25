Cine Brasília exibe, na Sessão Atípica, documentário brasileiro premiado

Documentário investiga desigualdade de gênero a partir de recorte na infância - (crédito: Divulgação)

A fabulosa máquina do tempo, documentário nacional que traz a infância como temática, é destaque da programação especial do Cine Brasília. Voltada para pessoas autistas e neurodivergentes, a Sessão Atípica adapta as condições do cinema: as luzes permanecem acesas, o som é reduzido, o ar condicionado fica em temperatura ambiente e é permitido que o público circule pela sala. A exibição será nesta quarta-feira (26/8), às 14h.

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O longa acompanha a rotina de meninas de Guaribas, no sertão do Piauí. Ao inventarem uma máquina do tempo, elas revisitam as histórias de suas mães e avós e projetam possibilidades para as mulheres que desejam se tornar.

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Lançada em 30 de julho deste ano no Brasil, a produção que discute desigualdade de gênero volta ao Cine Brasília. O longa estreou no Festival de Berlim e, no Cine PE, conquistou o Troféu Calunga nas categorias de Melhor Longa-metragem pela ABRACCINE; Melhor Direção (Eliza Capai); Melhor Trilha Sonora (Décio 7 com participação especial de Juliana Linhares); e Melhor Atriz, concedido ao coletivo de meninas que protagonizam juntas o filme.





Serviço

Sessão Atípica

A fabulosa máquina do tempo, nesta quarta-feira (26/8), às 14h, no Cine Brasília (Asa Sul Entrequadra Sul 106/107). Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia).



