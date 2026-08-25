GTA VI: Leaker vazou 26 minutos de conteúdo, perto da marca da Netflix

Grand Theft Auto VI vendo sofrendo vários vazamentos de jogabilidade, faltando menos de 3 meses para seu lançamento. - (crédito: Divulgação/Rockstar Games)

O jogo mais esperado da atualidade não para de sofrer novos vazamentos. Desde a semana passada, a Rockstar se engaja numa novela jurídica para descobrir a identidade de Cyberleek, o grupo hacker que vem publicando clipes em seu site de Grand Theft Auto VI que são rapidamente viralizados nas redes sociais. Até o momento foram vazados 14 clipes que mostram Jason em diferentes ambientes e atividades. Juntos, eles totalizam 26 minutos de conteúdo, muito próximo da margem que a Netflix tinha prometido na exibição que vai ocorrer nesta quinta-feira (27/8), em que o Olhar Estendido traria 30 minutos de conteúdo do título.

O mais recente dos clipes mostra um dos protagonistas do título andando de bicicleta na praia. O trecho conta com vários NPCs diferentes, fazendo várias ações, como andar, ficar deitado e conversar entre si. A praia se assemelha à mesma vista no primeiro trailer de GTA VI. Outros vazamentos trazem Jason andando de carro pela cidade, indo a um strip club, visitando uma festa de nudistas, assaltando uma loja de conveniência e andando de avião na noite de Leonida.

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A Novela da Rockstar

Anteriormente, a Take-Two, empresa-mãe da Rockstar Games, havia acionado a justiça para intimar tanto o Discord quanto a Microsoft a fornecerem informações para localizar o grupo Cyberleek. No pedido à Justiça, foi alegado que os vídeos reproduzem material do qual a empresa é dona dos direitos, destacando que os vídeos haviam sido compartilhados tanto pelo GitHub — plataforma da Microsoft – e servidores do Discord. Marcando a data limite até 4 de setembro para as empresas responderem ao pedido legal.

Segundo a Bloomberg, os funcionários e líderes da empresa estariam furiosos com os novos vazamentos. O texto relembra os primeiros materiais publicados em 2022 sobre Grand Theft Auto VI, mostrando o título, à época, ainda não anunciado. Desde então, a Rockstar tinha tomado medidas melhores de segurança para evitar novos vazamentos e, agora, com a situação de Cyberleek, a empresa se esforça para encontrar o responsável o quanto antes. E, apesar da situação, Jason Schreier afirma no fim do texto que os vazamentos não vão impactar as vendas de GTA VI e que recentemente um dos executivos tratou dos incidentes por e-mail e falou que a situação não vai ofuscar o bom trabalho que os desenvolvedores tiveram no título.

Robin Hood às avessas

Enquanto isso, do outro lado da história, o misterioso grupo hacker, Cyberleek, continua a lançar clipes quase diariamente. A motivação inicial por trás deste vazamento, segundo o próprio grupo, era manifestar-se contra a decisão da empresa de não produzir CDs para a versão física de GTA VI e enviar apenas códigos para os consumidores.

Contudo, desde o primeiro clipe, um QR code com uma criptomoeda do grupo estava presente nos vídeos e, desde que a notícia de que a Rockstar teria procurado o Discord e a Microsoft para obter mais informações sobre o grupo, o site do Cyberleek teria aberto uma área para anúncio de patrocínio. Não só isso, mas o grupo estava oferecendo “clipes customizados” por um valor que não foi declarado no site. A Polygon aponta que o clipe de Jason no strip club só foi lançado porque a criptomoeda de Cyberleek chegou ao valor de 3 milhões no mercado digital.

Já foi levantado em outras matérias que o grupo hacker muito provavelmente possui uma build de trabalho — uma versão do jogo não finalizada utilizada apenas para trabalho de desenvolvimento — e o próprio Cyberleek escreveu seu nome em uma parede do jogo, provando que não são clipes pré-gravados.

Enquanto Cybeleek não é encontrado, o próximo conteúdo oficial de GTA VI será exibido na Netflix nesta quinta-feira (27/8) às 14h (horário de Brasília), contando com pelo menos 30 minutos de conteúdo inédito. O material será exclusivo da gigante do streaming nas primeiras 4 horas, e depois a Rockstar vai publicar o material em suas redes oficiais.

GTA VI está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games, e atualmente o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.