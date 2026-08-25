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GTA VI: Leaker vazou 26 minutos de conteúdo, perto da marca da Netflix

Cyberleek, o misterioso grupo leaker de GTA VI, já publicou 14 clipes nas redes sociais mostrando vários elementos do jogo em primeira mão

Grand Theft Auto VI vendo sofrendo vários vazamentos de jogabilidade, faltando menos de 3 meses para seu lançamento. - (crédito: Divulgação/Rockstar Games)
Grand Theft Auto VI vendo sofrendo vários vazamentos de jogabilidade, faltando menos de 3 meses para seu lançamento. - (crédito: Divulgação/Rockstar Games)

O jogo mais esperado da atualidade não para de sofrer novos vazamentos. Desde a semana passada, a Rockstar se engaja numa novela jurídica para descobrir a identidade de Cyberleek, o grupo hacker que vem publicando clipes em seu site de Grand Theft Auto VI que são rapidamente viralizados nas redes sociais. Até o momento foram vazados 14 clipes que mostram Jason em diferentes ambientes e atividades. Juntos, eles totalizam 26 minutos de conteúdo, muito próximo da margem que a Netflix tinha prometido na exibição que vai ocorrer nesta quinta-feira (27/8), em que o Olhar Estendido traria 30 minutos de conteúdo do título. 

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O mais recente dos clipes mostra um dos protagonistas do título andando de bicicleta na praia. O trecho conta com vários NPCs diferentes, fazendo várias ações, como andar, ficar deitado e conversar entre si. A praia se assemelha à mesma vista no primeiro trailer de GTA VI. Outros vazamentos trazem Jason andando de carro pela cidade, indo a um strip club, visitando uma festa de nudistas, assaltando uma loja de conveniência e andando de avião na noite de Leonida.

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A Novela da Rockstar

Anteriormente, a Take-Two, empresa-mãe da Rockstar Games, havia acionado a justiça para intimar tanto o Discord quanto a Microsoft a fornecerem informações para localizar o grupo Cyberleek. No pedido à Justiça, foi alegado que os vídeos reproduzem material do qual a empresa é dona dos direitos, destacando que os vídeos haviam sido compartilhados tanto pelo GitHub — plataforma da Microsoft – e servidores do Discord. Marcando a data limite até 4 de setembro para as empresas responderem ao pedido legal. 

Segundo a Bloomberg, os funcionários e líderes da empresa estariam furiosos com os novos vazamentos. O texto relembra os primeiros materiais publicados em 2022 sobre Grand Theft Auto VI, mostrando o título, à época, ainda não anunciado. Desde então, a Rockstar tinha tomado medidas melhores de segurança para evitar novos vazamentos e, agora, com a situação de Cyberleek, a empresa se esforça para encontrar o responsável o quanto antes. E, apesar da situação, Jason Schreier afirma no fim do texto que os vazamentos não vão impactar as vendas de GTA VI e que recentemente um dos executivos tratou dos incidentes por e-mail e falou que a situação não vai ofuscar o bom trabalho que os desenvolvedores tiveram no título.

Robin Hood às avessas

Enquanto isso, do outro lado da história, o misterioso grupo hacker, Cyberleek, continua a lançar clipes quase diariamente. A motivação inicial por trás deste vazamento, segundo o próprio grupo, era manifestar-se contra a decisão da empresa de não produzir CDs para a versão física de GTA VI e enviar apenas códigos para os consumidores. 

Contudo, desde o primeiro clipe, um QR code com uma criptomoeda do grupo estava presente nos vídeos e, desde que a notícia de que a Rockstar teria procurado o Discord e a Microsoft para obter mais informações sobre o grupo, o site do Cyberleek teria aberto uma área para anúncio de patrocínio. Não só isso, mas o grupo estava oferecendo “clipes customizados” por um valor que não foi declarado no site. A Polygon aponta que o clipe de Jason no strip club só foi lançado porque a criptomoeda de Cyberleek chegou ao valor de 3 milhões no mercado digital. 

Já foi levantado em outras matérias que o grupo hacker muito provavelmente possui uma build de trabalho — uma versão do jogo não finalizada utilizada apenas para trabalho de desenvolvimento — e o próprio Cyberleek escreveu seu nome em uma parede do jogo, provando que não são clipes pré-gravados. 

Enquanto Cybeleek não é encontrado, o próximo conteúdo oficial de GTA VI será exibido na Netflix nesta quinta-feira (27/8) às 14h (horário de Brasília), contando com pelo menos 30 minutos de conteúdo inédito. O material será exclusivo da gigante do streaming nas primeiras 4 horas, e depois a Rockstar vai publicar o material em suas redes oficiais. 

GTA VI está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games, e atualmente o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 25/08/2026 11:00
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