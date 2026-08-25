MC Livinho surpreende ao falar sobre possível reconciliação com a ex - (crédito: Observatorio dos Famosos)

MC Livinho, que recentemente oficializou seu retorno ao Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da Globo, abriu o coração sobre a vida pessoal, e os rumores que cercam o assunto.

Em entrevista ao portal Gshow, o artista reagiu em torno das especulações de uma possível reconciliação com a ex-mulher e mãe de seu filho, Byanca Gabarron. "Sempre vai pesar o lado da família, óbvio! Neste momento, estou fazendo o papel de tentar contato e de me aproximar", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Quadrinho do Cebolinha viraliza com crítica à inteligência artificial

"De repente, numa conversa, quem sabe a gente possa, os dois mais maduros, retomar o relacionamento. Mas não estamos juntos", sugeriu MC Livinho. Juntos, eles se tornaram pais de Olívio, de 7 anos.

Em meio ao sucesso alcançado no meio artístico, o artista destacou, ainda, o que falta conquistar na vida: "Acredito que o amadurecimento em relacionamento. É o que falta neste momento Estou focado no Dança dos Famosos e no fim da minha turnê", finalizou.





O texto MC Livinho surpreende ao falar sobre possível reconciliação do casamento com a ex foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

Veja também: "Foi uma tragédia": ator de Quem Ama Cuida engordou 21 kg e quase desenvolveu doença após luto