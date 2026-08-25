Flash Mob leva autores clássicos e contemporâneos à Feira da Ceilândia

Dia 29 de agosto, a partir das 11h, o Flash Mob de Literatura vai ocupar a Feira da Ceilândia. A ação integra a programação da 12ª Mostra de Literatura e Artes Integradas, que levará textos de autores como Machado de Assis, William Shakespeare, Patativa do Assaré e outros para a população. A proposta é ocupar o espaço, que tem grande circulação de pessoas, com literatura de maneira dinâmica, acessível e interativa.

O Flash Mob será coordenado pela produtora, atriz e escritora Kell Maya, com participação da dançarina, coreógrafa, escritora e atriz Hanna Máira e equipe artística do projeto. As interpretações vão acontecer de forma integrada ao movimento da feira, criando encontros inesperados entre leitores, escritores e artistas, surpreendendo o público.

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Mais do que uma apresentação, o Flash Mob de Literatura busca despertar a curiosidade, estimular o hábito da leitura e mostrar que a literatura pode estar presente nos mais diversos espaços da cidade. Ao levar textos para um ambiente popular e de grande circulação, a iniciativa amplia o acesso à cultura e alcança pessoas que nem sempre têm contato com atividades literárias.

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Andrey do Amaral, curador da intervenção, afirma que a experiência pode ascender novos desejos nas pessoas que passarem pela Feira. “É uma experiência que aproxima autores, artistas e público e pode despertar em muitas pessoas o desejo de conhecer novos livros e histórias”, afirma.

Serviço

12ª Mostra de Literatura e Artes Integradas – Flash Mob de Literatura

Sábado (29), a partir das 11h, na Feira da Ceilândia (CNM 2, Ceilândia Centro). Entrada gratuita.