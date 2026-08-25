140 hectares e refúgio de animais: conheça a fazenda de Ney Matogrosso

Em 2024, Ney Matogrosso foi atração do Rock in Rio com performance de “Bloco na Rua”, turnê que o artista estreou em 2019. O repertório reúne canções como “Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua”, canção de Sérgio Sampaio que inspirou o nome do espetáculo, “Sangue Latino”, hit dos Secos & Molhados, e “Pro Dia Nascer Feliz”, de Frejat e Cazuza. - (crédito: Divulgação/Oxidany)

Ney Matogrosso mantém uma fazenda de cerca de 140 hectares em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Adquirida pelo cantor na década de 1990, a propriedade se tornou um refúgio longe dos grandes centros urbanos e também uma área dedicada à preservação da Mata Atlântica e à reabilitação de animais silvestres.

Cerca de 80 hectares da propriedade são de mata preservada. O terreno tem nascentes, fontes de água e é cortado pelo Rio Mato Grosso. Parte da área possui o reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), que garante a conservação do espaço mesmo em caso de mudança de proprietário.

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O local também é usado para a soltura de animais recuperados. Segundo Ney, mais de 10 mil animais silvestres já foram devolvidos à natureza na propriedade, entre espécies como capivaras, tamanduás, lontras, gambás, corujas, gaviões, cobras e tartarugas.

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Reabilitação de animais selvagens

O trabalho é realizado em parceria com o Instituto Vida Livre, do qual Ney é patrono. Recentemente, o cantor recebeu Marisa Monte para acompanhar a soltura de uma preguiça-de-três-dedos reabilitada. O animal deixou uma caixa e voltou para a mata, onde subiu pelas árvores.

"Eu sempre convivi com muita tranquilidade e harmonia na natureza. Esse trabalho é a continuação de algo que eu sempre fiz. Quando encontrei esse lugar, achei adequado para desenvolver esse trabalho. E eu desejei tanto que o Vida Livre apareceu. Eu queria usar esse lugar para isso", disse Ney em um vídeo publicado nas redes.

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Antes de serem soltos, os animais passam por avaliações e períodos de adaptação para recuperar condições de sobrevivência na natureza. A escolha do local considera fatores como disponibilidade de água, alimento, qualidade do hábitat e possíveis ameaças.

A casa onde Ney vive também foi construída para manter o contato com a área verde. A residência tem dois pavimentos, estrutura de madeira e varandas voltadas para a floresta. Durante a pandemia de covid-19, a propriedade foi o principal refúgio do cantor.