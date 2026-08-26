Alexandre Nero expõe tragédia pessoal que o levou à carreira de ator

Ator revelou que estava perto de fazer vestibular para Veterinária, depois de já formado como técnico em agropecuária, quando sua vida sofreu uma reviravolta - (crédito: Reprodução/YouTube)





Alexandre Nero abriu o coração sobre os desafios que enfrentou na vida pessoal, aos quais foram contribuintes para que ele investisse no campo da atuação e se consagrasse como um dos maiores talentos brasileiros.

Em entrevista ao podcast Ser Artista, o ator revelou que estava perto de fazer vestibular para Veterinária, depois de já formado como técnico em agropecuária, quando sua vida sofreu uma reviravolta: a perda precoce dos pais.

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"Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Toda minha formação é autodidata. Sou da escola da sobrevivência. Eu estava prestando vestibular quando eu perdi meu pai aos 17, três anos depois de ter perdido minha mãe, aos 14", iniciou. "A partir daí, eu fiquei sem chão, sem condições financeira e eu precisava trabalhar, sem experiência nenhuma", contou.

Órfão de pai e mãe, Alexandre Nero acabou encontrando na música uma forma de sobrevivência. "Essa ausência emocional e financeira fez com que eu não soubesse o que fazer. Eu tocava violão e cantava mal e porcamente, mas comecei a tocar na noite. Virei músico por sobrevivência. Nunca tinha pensado em ser artista, virei por necessidade. Fui levado pela falta de oportunidade", declarou ele, que já teve uma banda na década de 2000.

O texto Alexandre Nero expõe tragédia pessoal que mudou sua vida e o levou à carreira de ator foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.