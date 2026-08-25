Marco Nanini surpreende ao revelar detalhes da relação com o ex-marido - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Marco Nanini, de 78 anos, falou sobre a relação que mantém atualmente com o produtor cultural Fernando Libonati, também de 78. Apesar do fim do casamento, os dois continuam próximos e preservam uma convivência marcada por carinho, respeito e parceria.

Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, o ator explicou que o relacionamento passou por transformações ao longo dos anos, mas o vínculo entre eles permanece. Para Nanini, o término da relação amorosa não significou o fim da família que construíram juntos. "O amor muda, o respeito continua, o carinho continua. Somos uma família", afirmou.

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Libonati também participou da conversa e contou que a proximidade entre os dois continua fazendo parte da rotina. Embora vivam em casas separadas, eles moram praticamente lado a lado e se encontram diariamente.

Segundo o produtor, a convivência se tornou uma parceria que vai muito além do relacionamento que tiveram no passado. "A gente ainda é uma família, vivemos juntos, não tem um dia que não nos vemos. São duas casas que se comunicam (é meu vizinho). A gente tem tido uma vida de muita troca, trocas boas em todos os sentidos e a gente vê que o melhor é estarmos juntos mesmo", declarou.

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Além da relação pessoal, Nanini e Libonati também continuam ligados profissionalmente. O produtor acompanha a carreira do ator há cerca de quatro décadas e destacou a trajetória que os dois construíram ao longo desse período.

"Juntos fomos construindo essa carreira e, agora, a gente vai revisando ela", explicou Libonati durante a entrevista.

Marco Nanini relembra decisão de falar sobre sua sexualidade

Na mesma conversa, Marco Nanini também revisitou o momento em que decidiu falar publicamente sobre sua sexualidade. O ator tornou sua orientação sexual pública em 2012, após um episódio de violência contra um homem gay na Avenida Paulista, em São Paulo.

Nanini contou que aquele acontecimento o fez questionar a necessidade de continuar mantendo esse aspecto da vida pessoal em segredo. Depois de tantos anos interpretando personagens no teatro e na televisão, ele decidiu que não queria mais esconder quem era fora dos palcos.

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"Já fingi tanto na televisão e no teatro, por que fingir na vida também? A gente tem que falar a verdade para as pessoas saberem e também se acostumarem. Já estava prevendo que não aguentaria muito tempo com esse segredo", afirmou.

A entrevista também mostrou como o ator sempre procurou estabelecer limites entre sua carreira e sua intimidade. Para Nanini, preservar a vida pessoal não significa esconder quem é, mas escolher o que deseja compartilhar publicamente.