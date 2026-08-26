Graciele Lacerda fala sobre possibilidade de adoção com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo já pensaram na possibilidade de iniciar um processo de adoção - (crédito: Reprodução/Instagram)





Graciele Lacerda abriu o coração e revelou que ela e o marido, Zezé Di Camargo, já pensaram na possibilidade de iniciar um processo de adoção.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora contou que a ideia surgiu de forma espontânea entre os dois, que já são pais de Clara, de 1 ano, mas que as dificuldades e a burocracia fizeram com que o plano não avançasse. Apesar disso, o casal ainda tem planos de aumentar a família.

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Segundo Graciele, os dois chegaram a buscar informações sobre processo de adoção para entender melhor as possibilidades. "A gente até chegou a falar com a Arleyde (Caldi), que é a assistente dele [do Zezé]. Só falaram que é muito difícil quando é fora do Brasil. E aqui no Brasil também, as pessoas acham que é fácil adotar", disse.

"A gente foi procurar saber e existe uma fila. A gente tem uma conhecida que está há sete anos tentando adotar uma criança. Ela tem 50 anos, é super bem estruturada, tem condições e está há sete anos tentando adotar uma criança e não conseguiu. Então, você imagina a burocracia que é. E aí imagina fora, né?", completou.

A influenciadora ressaltou ainda que a possibilidade de adoção já fazia parte dos planos do casal antes mesmo de ela engravidar de Clara. "Então, não é porque é fora que a gente queria, porque a gente se sentiu solidarizado com aquela situação da criança. A gente sempre fala isso. Até se eu não conseguisse engravidar, a gente tinha essa possibilidade de adotar", afirmou Graciele.

O texto Graciele Lacerda abre o jogo sobre possibilidade de adoção com Zezé Di Camargo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.