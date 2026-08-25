Orquestra Filarmônica apresenta sucessos de Michael Jackson em Brasília

Espetáculo com arranjos orquestrais da obra de Michael Jackson chega a Brasília - (crédito: Edu Hargreaves)

Ingressos gratuitos para o espetáculo Ídolos orquestrados começaram a ser disponibilizados nas redes sociais nesta terça-feira (25/8). O concerto que adapta clássicos de Michael Jackson para versão orquestral chega a Brasília no dia 4 de setembro, no Centro Ulysses Guimarães. Formada no Espírito Santo, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira (OFMB) é conduzida pelo maestro Tiago Padim.



O espetáculo vai reunir orquestra, vozes, balé e teatro, com mais de 40 artistas no palco. O conjunto interpreta 17 hits do Rei do Pop que atravessam gerações. Entre eles estão I'll be there, Thriller, Beat it e They don't care about us. Os ingressos serão disponibilizados nas bilheterias digitais divulgadas no Instagram da OFMB (@orquestrafilarmonicamoderna.br), limitado a dois ingressos por CPF.

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Na primeira edição do projeto Ídolos Orquestrados, realizada em 2024, a OFMB também trouxe a Brasília versões orquestradas de clássicos dos Beatles. O evento tem patrocínio da MedSênior, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com realização da TLAP Produções e da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira.

Serviço

Projeto Ídolos Orquestrados Michael Jackson, com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, no dia 4 de setembro (sexta-feira), 20h, no Centro Ulysses Guimarães. Ingressos gratuitos em @orquestrafilarmonicamoderna.br.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel