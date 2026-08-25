Atriz de Harry Potter se casa após conselho de astróloga em Londres

Saiba quem é Evanna Lynch, atriz de Harry Potter que se casou em cerimônia modesta na prefeitura após conselho da astrologia - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Conhecida por interpretar Luna Lovegood em Harry Potter, Evanna Lynch, de 35 anos, oficializou a união com o jardineiro francês Denis Skinner em uma cerimônia discreta realizada em Londres. O casamento aconteceu na Prefeitura de Islington, no dia 21 de agosto, e reuniu apenas cerca de 20 pessoas entre familiares e amigos próximos.

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A escolha da data, porém, teve um significado especial para a atriz. Antes de definir quando subiria ao altar, Evanna consultou uma astróloga, que recomendou que o casal evitasse o período de eclipse solar. A orientação acabou influenciando diretamente os planos para o casamento.

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Segundo a atriz, havia uma data considerada ainda mais favorável pela numerologia: 22 de agosto. O problema é que o espaço escolhido para a cerimônia já estava ocupado naquele dia. Diante disso, Evanna e Denis optaram pelo dia anterior e oficializaram a união em uma celebração sem grandes extravagâncias.

A história de amor dos dois começou em 2021, quando se conheceram em um bar. Na época, Denis trabalhava como barman, enquanto Evanna passou a frequentar o estabelecimento com a esperança de que a aproximação entre eles evoluísse para algo além da amizade. Depois de algumas investidas, ele finalmente entregou à atriz um bilhete com seu número de telefone.

O relacionamento avançou nos anos seguintes e chegou ao noivado em 2023, depois de uma discussão bastante intensa entre os dois. Evanna já contou que a briga teve clima de término, mas acabou levando a uma decisão inesperada. Em entrevista repercutida pela imprensa internacional, ela classificou a maneira como ficou noiva como pouco convencional.

Antes de encontrar Denis, a atriz também viveu um relacionamento com outro integrante do elenco de Harry Potter. Evanna namorou em segredo o ator Robbie Jarvis, responsável por interpretar Tiago Potter jovem em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Os dois começaram a se relacionar durante as filmagens do longa, em 2007, mas demoraram anos para tornar o romance público.

Evanna ficou conhecida mundialmente como Luna Lovegood, personagem que apareceu pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix. A atriz participou de quatro produções da franquia, incluindo O Enigma do Príncipe e as duas partes de As Relíquias da Morte.

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Mais de duas décadas depois da estreia do primeiro filme da saga, a atriz voltou a chamar atenção do público, desta vez por um acontecimento de sua vida pessoal. Longe da grandiosidade normalmente associada aos casamentos de celebridades, Evanna escolheu uma cerimônia pequena e reservada, marcada pela presença de pessoas próximas e por uma decisão influenciada pela astrologia.

Quem é Evanna Lynch?

Nascida em Termonfeckin, na Irlanda, em 1991, Evanna Lynch começou a carreira artística ainda adolescente ao conquistar o papel de Luna Lovegood em Harry Potter. Ela estreou na franquia em Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) e voltou a interpretar a personagem nos três filmes seguintes, encerrando sua participação em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 (2011).

Depois do sucesso como Luna, a atriz ampliou sua carreira para outras produções, como o filme G.B.F., a série Sinbad e o telefilme Danny and the Human Zoo. Um de seus trabalhos de maior destaque fora da franquia foi My Name Is Emily, drama independente de 2015 no qual interpretou a protagonista Emily Egan e recebeu uma indicação ao Irish Film and Television Academy Awards na categoria de Melhor Atriz. Lynch também atuou nos palcos, incluindo uma montagem de Disco Pigs, participou da 27ª temporada do reality Dancing with the Stars, na qual terminou em terceiro lugar, e emprestou sua voz a produções de animação, como My Freaky Family.

Além da atuação, vale mencionar que Evanna também construiu uma trajetória ligada à defesa dos animais e ao veganismo. Ela apresenta o podcast The ChickPeeps, publicou em 2021 o livro de memórias The Opposite of Butterfly Hunting e mantém outros projetos relacionados à escrita e ao ativismo.