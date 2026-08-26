Tim Curry: Relembre filmes e papéis que marcaram carreira do ator

O ator britânico Tim Curry, conhecido por personagens que atravessaram diferentes gêneros do cinema, morreu nesta terça-feira (25)/8, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte foi inicialmente divulgada pelo TMZ e posteriormente confirmada pela imprensa norte-americana. Aos 80 anos, Curry deixou uma filmografia marcada por vilões, figuras excêntricas e personagens que se tornaram referências da cultura pop.

Um dos trabalhos que projetaram o ator internacionalmente foi The Rocky Horror Picture Show, de 1975. Na mistura de terror, comédia e musical, Curry interpretou o Dr. Frank-N-Furter, cientista alienígena cuja extravagância ajudou a transformar o filme em um clássico cult.

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Quinze anos depois, ele assumiu outro personagem que se tornaria indissociável de seu nome: Pennywise, na adaptação televisiva de It: Uma Obra-Prima do Medo, baseada no romance de Stephen King. A interpretação do palhaço sobrenatural fez de Curry uma referência do gênero e ajudou a estabelecer a imagem do ator como um especialista em personagens pouco convencionais.

A versatilidade de Curry também apareceu em produções de comédia. Em Os Sete Suspeitos, de 1985, ele interpretou Wadsworth, o mordomo que conduz os personagens pela misteriosa mansão em que ocorre a trama. O filme, inspirado no jogo de tabuleiro Detetive, ganhou vida própria ao longo das décadas e passou a ser lembrado também pelas expressões e reações exageradas do personagem de Curry, que posteriormente se espalharam pela internet.

Em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, de 1992, o ator apareceu como o Sr. Hector, gerente do Plaza Hotel. É ele quem desconfia de Macaulay Culkin, ou melhor, Kevin McCallister, no estabelecimento.

No ano seguinte, Curry voltou a interpretar um antagonista em Os Três Mosqueteiros. Na adaptação de 1993, viveu o cardeal Richelieu, personagem histórico que atua como principal força de oposição aos protagonistas.

Curry também entrou no universo da comédia paródica em Todo Mundo em Pânico 2, de 2001. Ele interpretou o professor Oldman, responsável por conduzir uma experiência envolvendo fenômenos sobrenaturais. O personagem é inspirado principalmente no professor David Marrow, vivido por Liam Neeson em A Casa Amaldiçoada, filme de 1999 que está entre os principais alvos da sátira.

Em As Panteras, lançado em 2000, Curry interpretou Roger Corwin, empresário ligado à tecnologia e um dos personagens envolvidos na trama de espionagem protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

A lista de trabalhos do ator ainda inclui Annie, Muppet Treasure Island, no qual interpretou Long John Silver, e A Família Addams: O Retorno, além de outras produções para cinema, televisão e teatro.

Reconhece esta voz?

A presença de Tim Curry não se limitou às aparições diante das câmeras. O ator construiu uma extensa trajetória como dublador e emprestou a voz a personagens de animações que marcaram diferentes gerações.

Um dos mais conhecidos é Sir Nigel Thornberry, patriarca da família de exploradores de Os Thornberrys. Curry interpretou o personagem durante toda a série, exibida entre 1999 e 2005 no Brasil pela Nickelodeon, e retomou o papel nos filmes derivados da produção.

Outra atuação de destaque foi como Hexxus, a entidade associada à poluição em FernGully: As Aventuras de Zak e Crysta, de 1992.

O currículo de dublagem também reúne personagens como o Capitão Gancho de Peter Pan e os Piratas, trabalho que lhe rendeu um Emmy, além de Dr. Anton Sevarius, em Gargoyles, e o vilão Palpatine/Darth Sidious em Star Wars: The Clone Wars.