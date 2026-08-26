Photochart: A história de Jorge Ricardo, o Pelé do turfe, vira filme

Corridas de cavalos no Hipódromo da Gávea, no Rio, cenário que consagrou o jóquei Jorge Ricardo - (crédito: Divulgação)

O documentário Photochart: Nascido Para Vencer chega aos cinemas nesta quinta-feira, 27 de agosto, narrando a história de Jorge Ricardo, o maior jóquei brasileiro. A direção é de Wagner de Assis, que assina o projeto com o jornalista Luis Erlanger. Em Brasília, estará em cartaz no Cinesystem Caixa Brasília, no Casa Park.

O filme retrata a trajetória daquele considerado o "Pelé" do turfe. Recordista mundial com mais de 13.350 vitórias, o atleta de 65 anos continua em atividade. A produção explora o "DNA de campeão" de Ricardo, moldado desde a infância por seu pai e mentor, Antônio Ricardo, também um lendário jóquei.

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O documentário, produzido por Richard Ávila, reúne depoimentos de figuras importantes do turfe, como os proprietários José Carlos Fragoso Pires Jr. e Lineu de Paula Machado. Participam também representantes da família argentina Etchechoury e o jornalista Paulo Gama, que acompanhou de perto a carreira do jóquei.

Um dos pontos altos é a rivalidade com Juvenal Machado da Silva, que marcou a história do esporte no Brasil. Nos anos 1980 e início dos 1990, a dupla levava um clima de "clássico de futebol" para as pistas do Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro.

O filme detalha a corrida de 25 de setembro de 2020, quando Jorge Ricardo alcançou sua vitória de número 13.000.

Realizadores e novos projetos

Wagner de Assis, de 53 anos, é diretor, roteirista e produtor. Ele dirigiu os longas A Cartomante, a série Nosso Lar, Kardec e Ninguém é de Ninguém. Na televisão, colaborou com os roteiros de novelas como Além do Tempo e Espelho da Vida, da TV Globo.

A Cinética Filmes, fundada por de Assis em 1997, tem se destacado pela produção de longas-metragens e documentários. A franquia Nosso Lar alcançou 4.060.000 espectadores em 2010 com o primeiro filme e 1.650.000 com o segundo, em 2024. A produtora tem projetos em andamento como The Fox Sisters e mais um filme da série Nosso Lar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.