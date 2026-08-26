Morre Tim Curry, ator que transformou vilões em ícones do cinema, aos 80 anos

Além de marcar o cinema com Pennywise e Frank-N-Furter, Curry recebeu três indicações ao Prêmio Tony por sua trajetória nos palcos - (crédito: ROBYN BECK / AFP, Divulgação e Reprodução/IT)

O ator Tim Curry, um dos mais reconhecidos camaleões de sua geração, morreu aos 80 anos na noite de terça-feira (25/8), em sua casa, em Los Angeles. A informação foi divulgada inicialmente pelo TMZ e posteriormente confirmada pela imprensa norte-americana. Segundo as informações disponíveis, o ator enfrentava problemas de saúde havia mais de uma década, e não há suspeita de crime relacionada à morte.

Britânico, Curry construiu uma carreira de quase seis décadas no teatro, no cinema, na televisão e na dublagem. Embora tenha ficado especialmente conhecido por personagens de grande apelo popular, como o Dr. Frank-N-Furter, de The Rocky Horror Picture Show, e Pennywise, de It, seu trabalho também foi marcado pela capacidade de transitar entre comédia, terror, drama e musicais.

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A versatilidade fez dele uma referência entre os chamados "character actors", intérpretes frequentemente associados à força e à singularidade dos personagens que criam, mais do que ao modelo tradicional de protagonista.

Curry nunca se casou e não teve filhos. Ao longo da vida, manteve uma postura relativamente reservada fora dos palcos e das telas, enquanto seus personagens ganharam uma dimensão própria na cultura popular.

De Frank-N-Furter a Pennywise

Curry começou a atuar profissionalmente no teatro londrino ainda nos anos 1960. Em 1968, integrou a montagem de Hair, experiência que antecedeu o papel que mudaria sua trajetória: Dr. Frank-N-Furter, na produção teatral The Rocky Horror Show e, posteriormente, na adaptação cinematográfica de 1975.

O filme inicialmente teve desempenho modesto, mas ganhou força ao longo dos anos e se tornou um dos maiores fenômenos cult do cinema. A interpretação de Curry como o extravagante cientista foi fundamental para a permanência da obra no imaginário popular e consolidou o ator como uma presença singular nas telas.

A partir daí, Curry acumulou personagens muito diferentes entre si. Interpretou o mordomo Wadsworth em Os Sete Suspeitos, participou de Annie, Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, Os Três Mosqueteiros e Muppet Treasure Island, além de dar voz a personagens em produções de animação, videogames e audiolivros. No teatro, também recebeu três indicações ao Tony e ganhou destaque em montagens como Amadeus e Spamalot.

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Um de seus trabalhos mais lembrados veio em 1990, quando assumiu o papel do palhaço Pennywise na minissérie It, adaptação da obra homônima de Stephen King. A atuação se tornou uma referência do terror televisivo e continuou sendo lembrada mesmo depois das novas versões da história protagonizadas por outros intérpretes.

Seu último trabalho diante das câmeras foi uma participação no filme de terror Stream, lançado em 2024. Curry também deveria aparecer na sequência da produção, que está em desenvolvimento.

Saúde

Em 2012, Curry sofreu um AVC grave que quase lhe tirou a vida e deixou sequelas permanentes. O episódio reduziu sua mobilidade e alterou sua capacidade de trabalhar presencialmente, mas não encerrou sua atividade artística. Nos anos seguintes, ele continuou participando de produções, principalmente com trabalhos de voz, além de aparecer eventualmente em eventos ligados à sua carreira.

Em 2025, ao lançar Vagabond, Curry falou publicamente sobre as consequências do AVC e revelou que continuava sem conseguir andar.