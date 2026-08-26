Gamescom 2026: The Witcher 3 vai receber remasterização e ganha detalhes

Jogo vai receber uma versão remasterizada gratuita para os donos de The Witcher 3. - (crédito: Divulgação/CD Projekt Red)

A gamescom 2026 da Alemanha começou oficialmente na terça-feira (25/8). O evento trouxe uma abertura especial apresentada por Geoff Keighley, mostrando algumas novidades do mundo dos games. Aproveitando o holofote, a CD Projekt Red anunciou uma remasterização do título mais apreciado do estúdio, The Witcher 3: The Wild Hunt, que também vai receber uma expansão inédita, trazendo uma nova aventura para Geralt de Rívia.

A CD Projekt Red trouxe de surpresa o anúncio da remasterização de The Witcher 3: The Wild Hunt para os consoles de nova geração — PlayStation 5 e Xbox Series X|S — com novos gráficos para o título. Não só isso, mas a empresa afirmou que a atualização será gratuita para os jogadores que já têm o título. Além disso, os dois DLCs anteriores — Hearts of Stone e Blood and Wine — serão liberados também de graça.

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A última dança de Geralt

A empresa tinha anunciado anteriormente que, antes do lançamento de Witcher IV, traria uma última aventura para Geralt de Rívia. Songs of the Past — Canções do Passado, em tradução livre — também recebeu um trailer no palco do evento.

O novo trailer mostra uma misteriosa criatura conversando com o bruxo, tudo isso enquanto ele lida com diversas criaturas, com uma nova mecânica que deve ser trabalhada na expansão de uma corrente com gancho, usada para puxar inimigos.

Apesar da novidade, Songs of the Past e o The Witcher 3: Wild Hunt Remastered ainda não tem uma data de lançamento para chegarem, apenas a janela de 2027, chegando no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.