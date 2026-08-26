Miss Brasil Supranational perde a coroa após descumprir contrato, e vice assume o título - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O Miss Brasil Supranational passou por uma mudança inesperada no comando da competição. Lara Marina Soares Tosta, vencedora do concurso, perdeu oficialmente o título após o organizador apontar o descumprimento de obrigações previstas em contrato. Com a decisão, a vice-campeã Camilly Ceccon, representante da Costa Verde e Mar, será elevada ao posto de vencedora.

A informação foi divulgada pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB), responsável pela organização do Miss Brasil Supranational, em um comunicado publicado nas redes sociais. A entidade confirmou que Lara não ocupa mais a posição de primeira colocada, mas não detalhou publicamente qual cláusula contratual teria sido violada pela modelo.

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Segundo o CNB, a decisão foi tomada com base nas regras estabelecidas para a competição e nos compromissos assumidos pelas participantes. "A decisão decorre do descumprimento de obrigações contratuais incompatíveis com a manutenção do título, tendo sido adotada em estrita observância às normas que regem o concurso e aos instrumentos jurídicos aplicáveis. Em respeito às partes envolvidas, o CNB não fará comentários adicionais no momento", informou a organização.

Vice-campeã assumirá o posto

Com a saída de Lara Marina Tosta, Camilly Ceccon, que havia conquistado o segundo lugar no concurso, passará a representar oficialmente o Brasil como Miss Brasil Supranational. A nova vencedora deverá receber a faixa e a coroa em uma cerimônia oficial prevista para os próximos dias.

A mudança segue o procedimento adotado em concursos de beleza quando a vencedora deixa de cumprir os requisitos necessários para permanecer no cargo. Nesse cenário, a representante que ocupava a posição imediatamente seguinte na classificação assume o título e passa a cumprir as obrigações relacionadas ao posto.

A decisão também muda os planos relacionados à representação brasileira no Miss Supranational, competição internacional realizada na Polônia. A vencedora nacional é escolhida justamente para levar o nome do Brasil ao concurso internacional, que reúne candidatas de diferentes países.