Miss Brasil Supranational perde a coroa após descumprir contrato

O Miss Brasil Supranational passou por uma mudança inesperada no comando da competição. Lara Marina Soares Tosta, vencedora do concurso, perdeu oficialmente o título após o organizador apontar o descumprimento de obrigações previstas em contrato. Com a decisão, a vice-campeã Camilly Ceccon, representante da Costa Verde e Mar, será elevada ao posto de vencedora.
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A informação foi divulgada pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB), responsável pela organização do Miss Brasil Supranational, em um comunicado publicado nas redes sociais. A entidade confirmou que Lara não ocupa mais a posição de primeira colocada, mas não detalhou publicamente qual cláusula contratual teria sido violada pela modelo.
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Segundo o CNB, a decisão foi tomada com base nas regras estabelecidas para a competição e nos compromissos assumidos pelas participantes. "A decisão decorre do descumprimento de obrigações contratuais incompatíveis com a manutenção do título, tendo sido adotada em estrita observância às normas que regem o concurso e aos instrumentos jurídicos aplicáveis. Em respeito às partes envolvidas, o CNB não fará comentários adicionais no momento", informou a organização.
Vice-campeã assumirá o posto
Com a saída de Lara Marina Tosta, Camilly Ceccon, que havia conquistado o segundo lugar no concurso, passará a representar oficialmente o Brasil como Miss Brasil Supranational. A nova vencedora deverá receber a faixa e a coroa em uma cerimônia oficial prevista para os próximos dias.
A mudança segue o procedimento adotado em concursos de beleza quando a vencedora deixa de cumprir os requisitos necessários para permanecer no cargo. Nesse cenário, a representante que ocupava a posição imediatamente seguinte na classificação assume o título e passa a cumprir as obrigações relacionadas ao posto.
A decisão também muda os planos relacionados à representação brasileira no Miss Supranational, competição internacional realizada na Polônia. A vencedora nacional é escolhida justamente para levar o nome do Brasil ao concurso internacional, que reúne candidatas de diferentes países.
Como funciona o Miss Brasil Supranational?
O Miss Brasil Supranational integra o calendário de concursos organizados pelo Concurso Nacional de Beleza e tem como principal objetivo selecionar uma representante brasileira para disputar o Miss Supranational. Além da avaliação estética, as participantes também são submetidas a diferentes etapas e compromissos relacionados à representação do país.
O concurso internacional ganhou ainda mais destaque para o Brasil em 2025, quando o país conquistou pela primeira vez a coroa do Miss Supranational. Na ocasião, a brasileira Eduarda Braum fez história ao vencer a competição e garantir o título inédito para o país.
Agora, com a mudança no comando do concurso nacional, Camilly Ceccon terá a responsabilidade de representar o Brasil na disputa internacional, assumindo uma função que originalmente seria desempenhada por Lara Marina Tosta.
Entenda a perda do título
A organização não revelou quais foram as obrigações contratuais descumpridas por Lara. O comunicado divulgado pelo CNB apenas afirma que houve um descumprimento de compromissos considerado incompatível com a permanência da modelo como vencedora.
O concurso também optou por não apresentar detalhes adicionais sobre o caso. Dessa forma, até o momento, não há informações oficiais sobre a natureza específica da situação que levou à retirada da coroa.
Com a decisão, Lara deixa de ocupar oficialmente o posto de Miss Brasil Supranational, enquanto Camilly Ceccon será reconhecida como a nova vencedora da competição. A coroação da vice-campeã deve formalizar a mudança nos próximos dias.
O texto Miss Brasil Supranational perde a coroa após descumprir contrato, e vice assume o título foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.