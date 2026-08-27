Festa integra ciência, performance e cinema, no Sesi Lab, em setembro

Área externa do Sesi Lab: no coração da cidade, perto da Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Reprodução/Internet)

Shows, performances, oficinas, dança e debates integrarão a 31ª edição do Night Lab, marcada para o dia 3 de setembro e que se volta para a sétima arte. Celebrado pelo Festival de Brasília do ano passado (quando trouxe O agente secreto para o evento), Kleber Mendonça Filho estará como coprodutor da série Delegado (com episódios exibidos no festival de 2026), e, antes, ganha uma homenagem pelo Sesi Lab, por show inédito inspirado em Bacurau (prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019).



Lembrando as origens do cinema, como um experimento científico, a noitada presta homenagem a inventores, físicos e fotógrafos nos registros da sétima arte. Nesta edição, o show Ode a Bacurau (inédito e produzido por Dudu Vieira) celebra o feito de Kleber (em codireção com Juliano Dornelles). A direção musical é de Regis Damasceno. No palco, Fabio Trummer, Gabriel Gonzales e Ayla Gresta constituem a cena.



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A cineasta e professora da UnB Tânia Montoro destacará em bate-papo, no local, o impulso inovador projetado pela criação do cinema. Ao lado de Armando Bulcão, vale a lembrança, Tânia realizou o documentário Hollywood no Cerrado (2011). No evento atividades correlatas ao tema estão no programa educativo do museu.

31º Night Lab — Cinema

Sesi Lab (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto). Dia 3 de setembro, das 19h às 23h59. Classificação: 18 anos. Venda de ingressos, a partir de 28/8 na plataforma do Sesi Lab.



Programação

19h: Ocupação do painel de Led (Hall de entrada) e ativação Light Painting: Cronofotografia (Experimento Lab) / 20h: Discotecagem com Tatá Aeroplano (Hall de entrada) e oficina Ciência em Quadro: Mutoscópio (Espaço Maker) / 20h30: Conversa poética com a professora Tânia Montoro (Túnel) / 22h: Show Ode a Bacurau (Hall de entrada)