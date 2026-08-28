Prévia de GTA VI chega à Netflix após vazamentos; veja detalhes

Rockstar Games apresentou uma prévia do muito aguardado próximo título da franquia Grand Theft Auto - (crédito: Divulgação/RockStar)

A Rockstar Games apresentou nesta quinta-feira (27/8), pela primeira vez na Netflix, uma prévia do muito aguardado próximo título da franquia Grand Theft Auto, que será lançado em novembro após meses de adiamento e vazamentos recentes.

A prévia de 26 minutos de GTA VI mostrou vários personagens e cenas em Vice City, a cidade inspirada em Miami onde o jogo se passa.

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Ela começa com o principal personagem do jogo, Jason, que escapa de uma operação antidrogas junto com sua nova parceira, Lucia.

A dupla de personagens foi descrita como semelhante a Bonnie e Clyde, em referência aos famosos foras da lei americanos do início do século XX.

A prévia também leva os espectadores por perseguições de carro, um clube de striptease, encontros em terraços e vários tiroteios.

GTA VI estava originalmente previsto para ser lançado no fim de 2025, mas a data foi adiada para 19 de novembro.

O título anterior, GTA V, foi lançado em 2013 e vendeu mais de 200 milhões de cópias. Não está claro quantas reservas foram feitas para GTA VI.

Alguns usuários ao redor do mundo relataram quedas da Netflix nesta quinta-feira, quando a prévia foi publicada.

Ela será publicada mais tarde no mesmo dia no YouTube.

Partes do lançamento mais recente vazaram na internet desde 18 de agosto. "Evidentemente, não é assim que queríamos que descobrissem o jogo depois de todo esse tempo", disse a Rockstar Games em um comunicado.

A Take-Two, controladora da Rockstar Games, está tentando encontrar os responsáveis. A empresa recorreu à Justiça americana e conseguiu autorização para exigir que Microsoft e Discord forneçam dados que permitam identificar a origem do vazamento.

Os vazamentos são atribuídos a um ou mais usuários sob o pseudônimo "Cyberleek", que afirmaram ter feito isso para denunciar as práticas comerciais da indústria.

Fãs da franquia de videogames expressaram sua insatisfação depois que foi anunciado que não haverá cópias físicas do jogo disponíveis. Também por oferecer versões com conteúdo adicional a um preço mais alto.