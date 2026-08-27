Transferência de R$ 300 mil no dia da morte de Erasmo Carlos é questionada

Transferência de R$ 300 mil na conta de Erasmo Carlos no dia da morte do cantor levanta suspeitas e vira caso na Justiça - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Os filhos de Erasmo Carlos levantaram suspeitas sobre duas movimentações financeiras realizadas a partir da conta bancária do cantor após sua morte e solicitaram que o caso seja investigado pela polícia. Leonardo Esteves e Gil Esteves apresentaram uma notícia-crime à Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro, segundo informações divulgadas pela coluna Veja Gente.

Uma das operações que chamou a atenção dos herdeiros envolve R$ 300 mil. Conforme relatado no documento, o valor teria sido transferido para uma conta atribuída à viúva do artista, Fernanda Passos, em 22 de novembro de 2022, mesma data em que Erasmo morreu, aos 81 anos.

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De acordo com os filhos, a transferência teria ocorrido quando o cantor ainda estava internado. Eles anexaram à notícia-crime uma imagem de um extrato bancário que, segundo a alegação apresentada, registraria a movimentação. A conta seria de titularidade exclusiva de Erasmo Carlos.

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Os herdeiros também questionaram uma segunda operação financeira, no valor de R$ 45 mil. Segundo eles, a quantia teria sido retirada da conta do cantor algumas semanas depois de sua morte para o pagamento de serviços jurídicos contratados por Fernanda.

Somadas, as duas transferências chegam a R$ 345 mil. Leonardo e Gil pedem que as circunstâncias das movimentações sejam esclarecidas e que a viúva seja ouvida durante uma eventual investigação. Eles também querem saber se os valores questionados deverão ser devolvidos ao espólio do artista.

Na notícia-crime, os advogados dos filhos apontam que os fatos poderiam, em tese, apresentar elementos de crimes como apropriação indébita e furto qualificado por abuso de confiança. A classificação, no entanto, deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis pela apuração.

Erasmo Carlos morreu em 22 de novembro de 2022, aos 81 anos. O cantor e compositor estava internado e teve complicações decorrentes de um quadro de paniculite, que evoluiu para sepse de origem cutânea.

Procurada pela Quem, a defesa de Leonardo e Gil informou que os herdeiros não tinham declarações a acrescentar sobre o caso. A defesa de Fernanda também foi procurada, mas não havia se manifestado até a publicação das informações. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos.