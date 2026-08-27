Morre Peter Cullen, a lendária voz de Optimus Prime, aos 85 anos

Peter Cullen, o dublador canadense conhecido por dar voz a Optimus Prime na franquia "Transformers", morreu aos 85 anos. A morte ocorreu na quarta-feira, 26, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A família confirmou a informação, mas não divulgou a causa. Em um comunicado publicado no Instagram, foi informado que Cullen morreu em paz e cercado por familiares.

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Uma publicação no perfil oficial do ator homenageou sua trajetória, destacando os mais de 40 anos como a voz de Optimus Prime. O texto ressaltou características como "bondade, humildade, compaixão e sabedoria".

A mensagem também mencionou o impacto de seu trabalho em várias gerações de fãs. "Sua voz pode ter se calado, mas seu legado jamais se calará", afirmava o post, que terminou com a frase "Até que todos sejam um", uma referência ao universo de "Transformers".

O legado de Optimus Prime

Cullen interpretou o líder dos Autobots pela primeira vez na série animada de "Transformers", em 1984. Ele retomou o papel quando a franquia chegou aos cinemas, em 2007, sob a direção de Michael Bay. Sua voz marcou presença em filmes como "Transformers: A Vingança dos Derrotados" (2009), "Transformers: O Lado Oculto da Lua" (2011), "Transformers: A Era da Extinção" (2014) e "Transformers: O Último Cavaleiro" (2017).

O ator também participou de "Bumblebee" (2018) e "Transformers: O Despertar das Feras" (2023), além de dublar o personagem em outras séries animadas e videogames. Em 2023, ele recebeu uma homenagem pelo conjunto da carreira da National Academy of Television Arts and Sciences.

Além de Optimus Prime

Nascido em Montreal, Canadá, em 28 de julho de 1941, Cullen iniciou sua carreira nos palcos e como locutor de rádio. Ele se formou na primeira turma da Escola Nacional de Teatro do Canadá, em 1963.

Seu trabalho de dublagem inclui Ió, o burro de "Ursinho Pooh", e participações em "DuckTales" e "Chip ‘n Dale: Rescue Rangers". Cullen também foi responsável pelas vocalizações do Predador no filme "O Predador" (1987) e interpretou Karr na série "Knight Rider".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.