A proposta que a Globo prepara para tentar trazer Galvão Bueno de volta

A Globo voltou a movimentar os bastidores do jornalismo esportivo em uma tentativa de repatriar Galvão Bueno, um dos nomes mais marcantes da história das transmissões esportivas no Brasil. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do iG, a emissora teria autorizado uma nova proposta considerada internamente como uma espécie de última cartada para convencer o narrador a retornar à casa onde construiu grande parte de sua trajetória profissional.

Segundo a publicação, a oferta prevê um contrato de cinco anos, com validade até dezembro de 2031. O acordo permitiria que Galvão estivesse novamente envolvido na cobertura da próxima Copa do Mundo, além de abrir espaço para uma participação mais ampla na programação esportiva da emissora. A intenção seria aproveitar não apenas a força de seu nome, mas também a identificação que o público mantém com sua voz em grandes acontecimentos do esporte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os principais pontos da proposta está a possibilidade de Galvão Bueno narrar partidas consideradas estratégicas do Campeonato Brasileiro ainda no fim desta temporada. O pacote também incluiria um projeto que, segundo a coluna, seria um antigo desejo do comunicador: um programa semanal na TV aberta. A atração representaria uma oportunidade para Galvão atuar além da narração esportiva, explorando entrevistas, opinião e outros conteúdos ligados ao universo do esporte e da televisão.

Outro elemento de peso nas negociações seria a Fórmula 1. A proposta deixaria aberta a possibilidade de o narrador voltar a participar das transmissões da categoria nas temporadas de 2027, 2028 e 2029, caso demonstre interesse. O retorno teria forte apelo simbólico, já que Galvão se tornou uma das vozes mais reconhecidas da modalidade no país durante os anos em que esteve à frente das transmissões.

O valor exato da oferta não teria sido confirmado pelo veículo, mas, conforme a apuração de Lo-Bianco, a proposta ultrapassaria R$ 1 milhão por mês. O montante seria superior ao valor apresentado em uma negociação anterior feita pela Globo para tentar convencer o narrador a voltar. Na ocasião, as tratativas não avançaram, em meio às expectativas de Galvão em relação a outros projetos profissionais, incluindo conversas com o SBT.

A movimentação da Globo também estaria relacionada ao planejamento da programação de 2027. A emissora pretende obter uma resposta de Galvão antes da realização de seu tradicional Upfront, evento voltado ao mercado publicitário. Caso o acordo seja fechado dentro do prazo esperado, a volta do narrador poderia ser apresentada como um dos grandes destaques da programação do próximo ano, reforçando a estratégia da emissora para seus projetos esportivos.

O possível retorno ganha ainda mais importância diante do calendário esportivo dos próximos anos. Além da Copa do Mundo, a Copa do Mundo Feminina de 2027 surge como outro grande evento que poderia contar com a participação do narrador. Galvão, por sua vez, segue ligado ao mercado esportivo também por meio de sua empresa, que atua na negociação de direitos de transmissão, o que amplia as possibilidades de seus projetos profissionais.

A informação sobre a nova investida foi publicada pelo iG, na coluna de Alessandro Lo-Bianco, em 27 de agosto de 2026. Até o momento, os detalhes apresentados fazem parte da apuração do colunista e não representam necessariamente um acordo já fechado entre Galvão Bueno e a Globo. A eventual contratação dependerá da avaliação e da resposta do narrador à proposta apresentada pela emissora.

O texto A proposta milionária que a Globo prepara para tentar trazer Galvão Bueno de volta à emissora foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.