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Saiba o significado do nome do primeiro filho de Maju Coutinho

A jornalista anunciou a gravidez nesta sexta-feira (28/8) e revelou que o bebê se chamará Malik

A jornalista Maju Coutinho e Agostinho Paulo Moura anunciam a chegada do bebê Malik - (crédito: Reprodução/Instagram)
A jornalista Maju Coutinho e Agostinho Paulo Moura anunciam a chegada do bebê Malik - (crédito: Reprodução/Instagram)

A jornalista e apresentadora Maju Coutinho, da TV Globo, anunciou nesta sexta-feira (28/8) que está grávida de seu primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento com o fotógrafo Agostinho Paulo Moura. Além de contar a novidade, Maju também revelou o sexo e o nome escolhido para a criança: Malik.

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O anúncio foi feito pelas redes sociais. Na publicação, a jornalista aparece ao lado do marido segurando uma pequena roupa de bebê. Na legenda, ela celebrou a chegada do filho e chamou Malik de “filho desejado”. O nome escolhido pelo casal tem origem árabe e carrega diferentes significados ligados a poder e liderança. Malik pode ser traduzido como “rei”, “soberano”, “líder” ou “possuidor”.

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Qual é a origem do nome Malik?

Malik é um nome de origem árabe associado historicamente à ideia de autoridade, domínio e soberania. A palavra também possui significado religioso no islamismo.

Na tradição islâmica, Al-Malik, expressão que pode ser traduzida como “O Rei” ou “O Soberano”, é um dos 99 nomes atribuídos a Alá, referência a Deus no islamismo. O termo representa aquele que possui autoridade e domínio sobre todas as coisas.

Embora tenha raízes árabes, Malik é utilizado em diferentes países e também ganhou espaço na cultura ocidental, inclusive por meio de personalidades conhecidas.

 
 
 
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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 28/08/2026 12:45
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