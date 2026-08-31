De Julieta criança ao baile de sábado à noite, Vittória Seixas amadurece

A atriz e cantora Vittória Seixas está prestes a completar 18 anos e encerra esse ciclo com chave de ouro. Após conquistar o público como protagonista da novela A infância de Romeu e Julieta, do SBT, em 2024, ela acaba de concluir as gravações da série adolescente Sábado à noite, nova produção do Gloob com que reúne romance, música e mistério.
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Na trama, Vittória interpreta Amanda, uma adolescente que reencontra Daniel, personagem de Théo Medon, no início do ensino médio. Juntos, os dois vivem as descobertas, os conflitos e as inseguranças típicos da adolescência, enquanto tentam compreender os sentimentos do primeiro amor.
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A rotina dos estudantes muda completamente com a chegada de um misterioso baile, que transforma a vida de todos os personagens e dá início a uma série de acontecimentos inesperados. Para reforçar o clima jovem da produção, a série conta ainda com uma trilha sonora composta por músicas inéditas.
"No início do mês, terminamos as gravações eu ainda estou com o coração apertado. Foi impossível não me emocionar. Encerrar um ciclo que foi tão especial traz um misto de emoções, mas, ao mesmo tempo, uma felicidade imensa por tudo o que vivemos e construímos juntos", conta a atriz.
Segundo Vittória, Sábado à noite a presenteou com muito mais do que uma personagem. "Me deu pessoas. Nossa equipe foi incrível do início ao fim, e o elenco virou uma verdadeira família. Foram muitas risadas, abraços, cumplicidade e momentos que eu vou guardar para sempre. Arrisco dizer que foi o trabalho em que eu mais me diverti gravando. A energia desse set era muito especial, e acho que isso vai transparecer na tela", frisa a carioca.
A personagem Amanda também marcou a vida da atriz, segundo ela, "de um jeito muito bonito". Assim que soube que daria vida a ela, a jovem foi conhecer sua história e se apaixonou completamente pelo universo de Sábado à noite.
"A Babi Dewet criou uma personagem tão sensível, humana e cheia de camadas que foi impossível não me conectar com ela desde a primeira página. Mergulhar nessa personagem foi um privilégio. Ela me ensinou muito sobre coragem, vulnerabilidade e sobre encontrar a própria voz. Interpretá-la foi uma responsabilidade enorme, mas também um presente que vou carregar com muito carinho", destacou a capricorniana. "Tenho muito orgulho do que construímos juntos e mal posso esperar para que o público conheça essa história. Espero que eles sintam, assistindo, um pouquinho de tudo o que nós sentimos vivendo esse sonho."
Trajetória
Apaixonada pelas artes desde a infância, Vittória iniciou sua trajetória aos cinco anos de idade, quando começou a fazer aulas de teatro para vencer a timidez. O que era apenas uma forma de ganhar confiança rapidamente se transformou em uma grande paixão e no início de uma carreira promissora. Desde então, a atriz investe constantemente em sua formação, estudando teatro, interpretação para televisão, canto, dança, dublagem e inglês.
Mesmo antes de completar 18 anos, Vittória reúne um currículo expressivo. Nos palcos, participou de montagens como High School Musical (2019), Shrek - O musical, Annie e O Reino de Simba (2022). Na televisão, integrou o elenco de produções como O Rico e Lázaro, Reis, onde interpretou Jezabel, e A vida de Jó, vivendo Reumá, todas na Record. Também participou das novelas O sétimo guardião e Quanto mais vida, melhor!, da Globo, além da novela vertical Minha filha é minha mãe, lançada para as redes sociais junto com a atriz Maria Eduarda. No cinema, atuou nos longas Grande Sertão (2022) e Enterre seus mortos, alem de diversos curtas.
Ao recordar o início de sua trajetória, Vittória destaca a importância do teatro em sua formação pessoal e profissional. O que começou como uma maneira de superar a timidez se transformou em uma profissão que lhe proporcionou grandes oportunidades, aprendizados e a realização de um sonho. Agora, vivendo uma nova fase da carreira, a atriz celebra a chegada de Sábado à noite, projeto que marca sua transição para papéis mais maduros e reforça seu talento entre os jovens nomes da dramaturgia brasileira.
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