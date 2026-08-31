Semana do Cinema 2026: saiba como garantir seu ingresso por R$ 10

Jason Statham estrela Código: Vingança, um dos filmes que integram a Semana do Cinema com ingressos promocionais - (crédito: Divulgação)

A segunda Semana do Cinema de 2026 ocorrerá entre 10 e 16 de setembro, com ingressos a preços reduzidos em todo o país. A ação, que chega à sua nona edição, já levou mais de 26,7 milhões de pessoas às salas de exibição.

As entradas para sessões tradicionais custarão R$ 10 para horários iniciados antes das 17h e R$ 12 para os demais. A promoção é válida também nos finais de semana, mas não inclui pré-estreias, shows e salas especiais. O público também encontrará combos de pipoca e refrigerante com valores reduzidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

O que esperar da nova edição

Durante o período, a Paris Filmes contará com a estreia de Código: Vingança, com Jason Statham. Outros longas da distribuidora que estiverem em cartaz também farão parte da campanha. A expectativa é superar o resultado da última edição, de fevereiro de 2026, que vendeu mais de 3,9 milhões de ingressos.

A iniciativa é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Lúcio Otoni, presidente da FENEEC, afirma que o sucesso da Semana do Cinema é possível graças à união das empresas exibidoras. Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX, reforça a relevância econômica do setor, que conta com complexos em mais de 450 municípios e preserva dezenas de milhares de empregos.

Para conferir os horários dos filmes e os preços especiais dos combos, basta acessar os portais de vendas de ingresso ou o site do seu cinema.

Serviço: Semana do Cinema

Quando: de 10 a 16 de setembro

Onde: em todos os cinemas associados à ABRAPLEX e FENEEC e outros participantes

Preço: R$ 10 (sessões até as 17h) e R$ 12 (demais horários)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.