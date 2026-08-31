Reviravolta na TV: Jornalista deixa a Globo e assina com o SBT

Túlio Amâncio, jornalista político que deixou a Globo após seis meses, é o novo reforço do SBT News - (crédito: Reprodução/Instagram)

O repórter político Túlio Amâncio pediu demissão da Globo nesta segunda-feira (31/), apenas seis meses após sua contratação. Segundo a coluna F5, da Folha de S.Paulo, ele fechou um acordo para ser o novo comentarista do SBT News e deve estrear nos próximos dias.

Na nova casa, Amâncio atuará no canal de notícias do Grupo Silvio Santos e poderá participar de telejornais da emissora, como o SBT Brasil, apresentado por César Filho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

A Globo confirmou a saída do jornalista. O SBT não se pronunciou, e Túlio Amâncio não respondeu aos contatos.

Bastidores da mudança

A saída de Amâncio já era esperada internamente. Ele foi contratado em fevereiro para ser um dos principais nomes da GloboNews, mas em junho foi transferido para os telejornais locais da Globo em Brasília, o que gerou descontentamento.

Existem duas versões sobre o motivo da transferência que antecedeu sua saída. Uma delas indica que o repórter estaria incomodando profissionais veteranos da GloboNews ao divulgar notícias dos bastidores da política.

A outra aponta que Amâncio teria cometido erros de protocolo no canal de notícias, irritando a chefia no Rio de Janeiro, que ordenou sua realocação.

Antes de sua curta passagem pela Globo, o jornalista se destacou na Band, onde trabalhava desde 2021 como principal repórter político do "Jornal da Band" e de outros veículos do grupo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.