Simone Mendes e Kaká Diniz explicam por que expõem a intimidade nas redes

Simone Mendes e Kaká Diniz revelam detalhes da relação e explicam por que expõem a intimidade nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram Kaká Diniz e Simone Mendes)

Simone Mendes e Kaká Diniz estão juntos há 14 anos e, ao longo desse período, construíram uma relação que também passou a ser acompanhada de perto pelos fãs. Em entrevista à Quem, o casal falou sobre a decisão de responder perguntas íntimas nas redes sociais, os limites da exposição e a forma como mantém o relacionamento vivo mesmo com uma rotina profissional movimentada.

Kaká contou que percebeu rapidamente o interesse do público pelo conteúdo publicado pelo casal. Segundo ele, a ideia surgiu durante as gravações das respostas aos seguidores. "Eu falei para ela [Simone], quando a gente estava gravando aquelas respostas: ‘Rapaz, eu vou postar isso aqui no feed, que o pessoal gosta. Vai viralizar'", relatou o empresário.

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A exposição, porém, não significa que os dois estejam dispostos a revelar tudo sobre a vida particular. Kaká afirmou que existe uma preocupação em estabelecer limites para aquilo que é compartilhado com os seguidores. "Eu acho que a gente tem que ter o limite do que não agride o ouvido das pessoas", explicou.

Ao mesmo tempo, o empresário destacou que a espontaneidade das respostas é justamente o que aproxima o público da rotina do casal. "Mas é a vida real ali, né? O que literalmente a gente fala é o que a gente vive, o que a gente passa", acrescentou.

Durante a entrevista, Simone também entrou na brincadeira ao falar sobre seu comportamento no relacionamento. Ao ser questionada se seria uma mulher ciumenta, a cantora descartou a fama e respondeu com bom humor: "Nada, sou de boa demais, menina. Tranquila demais". Kaká concordou imediatamente com a esposa e reforçou: "É tranquila, sim. É tranquila".

Segredo para manter o casamento

Simone e Kaká oficializaram a união em 2013 e são pais de Henry, de 12 anos, e Zaya, de 5. Para o empresário, um dos principais motivos para a relação permanecer sólida depois de tantos anos está na maneira como os dois encaram o amor.

"Amor é decisão. As pessoas acham que amor é sentimento", afirmou Kaká. Na sequência, ele explicou que essa decisão precisa aparecer nas pequenas atitudes do cotidiano.

"É você acordar decidida a amar, a beijar, abraçar, proferir palavras de carinho, de amor. Então, casamento é isso", declarou o empresário.

A rotina do casal também envolve longos períodos separados por causa do trabalho. Simone mantém uma agenda intensa de shows, enquanto Kaká também viaja e cumpre compromissos profissionais. Ainda assim, os dois procuram preservar os momentos de proximidade e a intimidade da relação.

Vida sexual também vira assunto

A liberdade para conversar com os seguidores chegou inclusive a temas mais pessoais. Em outra interação nas redes sociais, Simone e Kaká falaram abertamente sobre como conciliam a vida sexual com os compromissos profissionais.

Kaká, mais uma vez, recorreu ao humor ao comentar a frequência das relações do casal. "Semanalmente tem que ter, quando não é todo dia. Só não tem todo dia porque ela foge", brincou.

Simone rebateu a provocação lembrando justamente da rotina de viagens dos dois. "Eu viajo, rapaz, para trabalhar, e você também", respondeu a cantora.

As declarações mostram como o casal transformou a própria dinâmica em conteúdo para as redes sociais. Com bom humor e naturalidade, Simone e Kaká compartilham aspectos da convivência, mas ressaltam que existe uma fronteira entre falar sobre a vida real e preservar aquilo que deve permanecer somente entre os dois.

O texto Simone Mendes e Kaká Diniz revelam detalhes da relação e explicam por que expõem a intimidade nas redes sociais foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.