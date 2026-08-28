Ademir Barbosa Júnior é o vencedor do Prêmio Pallas de Literatura

O escritor Ademir Barbosa Júnior venceu a 3ª edição do Prêmio Pallas de Literatura com a coletânea de contos A pombagira do fim do mundo e outros contos. Com 14 histórias, o livro será publicado pela editora carioca Pallas no primeiro semestre de 2027. A obra foi escolhida entre outras 152 inscritas de diferentes partes do Brasil.

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O escritor é conhecido por suas numerosas publicações que abordam as religiões tradicionais de terreiro, tema central de sua vida, pois é dirigente de uma tenda de Umbanda, ogã de Candomblé. Na obra, o autor combina humor, elemento dorsal de sua escrita, com situações ordinárias que ganham contornos únicos, transitando entre as relações cotidianas e o eixo sagrado das religiões.

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A terceira edição do prêmio chega com mudanças estruturais. O conto passa a ser a única forma literária aceita, substituindo o romance. A mudança se deu para ampliar a participação de escritores negros e daqueles que não podem se dedicar exclusivamente à escrita de um romance.

Para além da publicação dos contos, Ademir receberá monitorias literárias com o escritor Henrique Rodrigues, curador do Prêmio Pallas, realizadas durante a preparação e o lançamento do livro.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel



