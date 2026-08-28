MP não vê elementos para investigar viúva de Erasmo Carlos por R$ 345 mil

Filhos de Erasmo Carlos pedem investigação sobre transferência de R$ 300 mil na conta do cantor, mas Ministério Público rejeita denúncia - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu não prosseguir com a acusação apresentada por Leonardo Esteves e Gil Esteves, filhos de Erasmo Carlos, contra Fernanda Passos, viúva do cantor e compositor. O caso envolve suspeitas levantadas pelos herdeiros sobre movimentações financeiras realizadas após a morte do artista, em novembro de 2022.

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Segundo informações divulgadas pela coluna Veja Gente e repercutidas pela Quem, os filhos de Erasmo solicitaram a abertura de uma investigação para apurar duas transferências que, de acordo com eles, teriam sido feitas a partir da conta bancária do pai. Uma delas teria sido de R$ 300 mil, realizada no mesmo dia em que o artista morreu.

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A segunda movimentação mencionada pelos herdeiros seria de R$ 45 mil e teria ocorrido algumas semanas depois. Leonardo e Gil afirmaram que o valor estaria relacionado ao pagamento de serviços jurídicos contratados por Fernanda. As duas operações, juntas, correspondem aos R$ 345 mil questionados pelos filhos do cantor.

Na notícia-crime apresentada à polícia, os herdeiros pediram que as movimentações fossem investigadas e que Fernanda prestasse esclarecimentos sobre os valores. Eles também questionaram se as quantias deveriam ser devolvidas ao espólio de Erasmo Carlos.

A 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, responsável pelo procedimento, informou que o caso tramita sob sigilo. Conforme a publicação da Veja Gente, o Ministério Público entendeu que não foram apresentados elementos suficientes para justificar a abertura de uma investigação criminal. A decisão também teria apontado uma abordagem considerada misógina em relação à viúva.

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A defesa de Leonardo e Gil foi procurada pela Quem e informou que não faria comentários sobre a decisão. A reportagem também buscou a manifestação dos representantes de Fernanda Passos, mas não recebeu resposta até a publicação. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos.

A disputa entre os familiares de Erasmo Carlos não se limita às movimentações bancárias. De acordo com as informações divulgadas, existem outros conflitos relacionados à administração do espólio e à divisão do patrimônio deixado pelo artista, incluindo imóveis, veículos e valores provenientes de direitos autorais e de imagem.

Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, em 22 de novembro de 2022. O cantor estava internado e teve o quadro de saúde agravado por uma infecção generalizada decorrente de uma condição de origem cutânea.

Em meio à repercussão do caso, Fernanda compartilhou nas redes sociais, na quinta-feira (27), uma série de fotografias sem legenda. Nas imagens, ela aparece segurando flores junto ao rosto. A publicação recebeu mensagens de apoio de seguidores, que demonstraram solidariedade diante do momento vivido pela viúva.