Prêmio de Literatura Oceanos anuncia 54 obras semifinalistas

Com mais de 3.086 livros inscritos e com autores de 13 nacionalidades, o Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa Oceanos anuncia os 54 livros semifinalistas da edição de 2026. A seleção foi realizada por um júri formado por acadêmicos, poetas e escritores de diferentes países. As obras que passarem por essa etapa e se tornarem finalistas serão avaliadas por um novo júri que escolherá o vencedor de cada categoria.

Na prosa, entre os semifinalistas estão 12 autores brasileiros, 10 portugueses, três moçambicanos e um angolano. Entre os títulos estão: A chuva que lança a areia do Saara, de Ana Margarida de Carvalho (Portugal); Aranha Movediça, de Moacir Fio (Brasil - CE); Caderno de ossos, de Julia Codo (Brasil - SP); Corsária, de Marilene Felinto (Brasil - PE); Narração Nocturna, de João Paulo Borges Coelho (Moçambique); Não é ainda o pânico, de Rui Nunes (Portugal).

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Já na poesia, são 19 autores brasileiros, cinco moçambicanos e quatro portugueses. São semifinalistas os títulos: A parte desejada, de Ademir Demarchi (Brasil - PR); Antes de dar nomes ao mundo, de Adriana Lisboa (Brasil - RJ); As Mãos, de Rui Teixeira Motta (Portugal); Boris e Marina, de Alberto Martins (Brasil - SP); Costurar a linguagem, de Zacarias Nguenha (Moçambique); Modos de construção sobre tapumes, de Gabriela Sobral (Brasil - PA).





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel