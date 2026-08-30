O motivo que poder influenciado a escolha profissional de Gabriela Duarte

O motivo íntimo revelado por Gabriela Duarte que pode ter influenciado sua escolha pela atuação - (crédito: Reprodução/Instagram Gabriela Duarte)

Gabriela Duarte coleciona uma série de trabalhos nas telinhas. Filha de Regina Duarte, uma das maiores atrizes da dramaturgia nacional, a artista afirmou que sente uma ligação entre a profissão que escolheu e a vontade de permanecer perto da mãe.

"É um ofício que tira muito a pessoa do convívio, da família. Claro que depende também de que lugar você ocupa na profissão. E ela sempre, desde o início da carreira, ocupou um lugar muito grandioso", declarou a atriz, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Gabriela Duarte refletiu que, o fato de ter engatado a carreira artística foi uma fórmula natural de aproximar-se ainda mais de Regina Duarte. "Agora entendo que, talvez se eu não fosse atriz, não teria ficado tão mais perto da minha mãe como gostaria. Então acho que intuitivamente escolhi: vou ser atriz para ficar mais perto dela, ou para entender esse universo melhor, que talvez eu, quando criança, não entendesse tanto", disse.

Com uma sequência de trabalhos no currículo, Gabriela afirmou que seu entendimento como artista ocorreu desde a infância. "Não foi uma coisa que eu calculei, imagina. Uma criança não teria essa capacidade. Não planejei nada, foi acontecendo com muita naturalidade", pontuou ela. Seu trabalho mais recente nos folhetins foi em Orgulho e Paixão (2018), na Globo.

O texto O motivo íntimo revelado por Gabriela Duarte que pode ter influenciado sua escolha pela atuação foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.